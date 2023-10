Er macht sich seit vielen Jahren um Wissenschaftsvermittlung im ZDF verdient: Jetzt wurde Harald Lesch mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Auch ein anderer "Terra X"-Moderator wurde bei der Verleihung in Schloss Bellevue geehrt.

Astrophysiker Harald Lesch und Journalist Mirko Drotschmann haben einiges gemeinsam: Sie arbeiten als Moderatoren für "Terra X", modernisieren Wissensvermittlung - und erhielten am Montag eine bedeutende Auszeichnung. Beiden wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz verliehen. Die Verleihung fand unter dem Motto "Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken" statt.

Die Moderatoren wurden für ihren Einsatz für Bildungsgerechtigkeit und ihr Engagement in der Wissensvermittlung ausgezeichnet. So ist Drotschmann im linearen Fernsehen bei "Terra X" zu sehen und auch auf anderen Plattformen vertreten. In "Terra X History" (ehemals "MrWissen2Go Geschichte") und in seinem Podcast "Terra X History" bespricht der 37-Jährige aufbereitetes geschichtliches Wissen und stellt einen Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen her.

"Fast zwei Millionen sehen ihm bei seinen wöchentlichen Erklärungen des Weltgeschehens zu, und es gibt an den Schulen in unserem Land kaum einen jungen Menschen, der seine Erklärvideos zum Fach Geschichte nicht kennt", hieß es in einer Erklärung, "dabei fördert Mirko Drotschmann stets auch das Wissen um demokratische Regeln und Werte". Drotschmann erhielt das Verdienstkreuz am Bande.

"Stärkt damit unsere Demokratie"

Etwas länger im ZDF zu sehen ist Naturphilosoph und Autor Harald Lesch. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit aktuellen und relevanten Forschungen aus verschiedenen Bereichen wie dem Klimawandel. Neben "Terra X" hat der 63-Jährige seine eigene Sendung "Leschs Kosmos" und bereitet auf seinem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" Themenfelder aus der Wissenschaft verständlich und spannend auf.

"Besonders bei jungen Menschen weckt er damit großes Interesse an Naturwissenschaften und motiviert sie dazu, Neues zu lernen und zu entdecken", lautet die Begründung für das Verdienstkreuz 1. Klasse, "dabei zeigt er stets, wie man Fake von Fakten unterscheidet, und stärkt damit unsere Demokratie."

Bundeverdienstkreuz auch für Klimaforscher Mojib Latif

Über die beiden Auszeichnungen freute sich auch Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF. "Valide Wissens- und Wissenschaftskommunikation ist womöglich heute, in einer Zeit, in der Fakten oftmals kaum noch von Fake zu unterscheiden sind, wichtiger denn je", erklärte er, "Harald Lesch und Mirko Drotschmann haben sich hier besonders verdient gemacht."

Weitere prominente Träger des Bundesverdienstkreuzes, das ich acht Ordennsstufen verliehen wird, sind in diesem Jahr der Klimaforscher Professor Dr. Mojib Latif und der Kinderbuchtautor Andreas Steinhöfel. Insgesamt wurde die Ehre bei der feierlichen Veranstaltung Schloss Bellevue 15 Frauen und 8 Männern zuteil.