Ein aufgebahrter Bachelor, der von seinen Bewerberinnen betrauert werden soll: Das Setting für ein Gruppendate in der aktuellen Folge "Der Bachelor" überforderte nicht nur die Kandidatinnen. In den sozialen Netzwerken machte sich nach der Ausstrahlung bei RTL Entsetzen breit.

Der "Día de Muertos" - zu Deutsch: "Tag der Toten" - ist in Mexiko einer der wichtigsten Feiertage überhaupt. In morbide anmutender Kostümierung wird der Verstorben gedacht, aber das Leben gefeiert. Bei der RTL-Show "Der Bachelor", deren aktuelle Staffel in Mexiko produziert wurde, hielt man das Traditionsfest, das mit Halloween übrigens wenig zu tun hat, für ein passendes TV-Setting.

Bei einem Gruppendate lud "Bachelor" Dominik Stuckmann fünf seiner verbliebenen Kandidatinnen zu einem Treffen der makaberen Sorte. Die Damen sollten, dem Anlass entsprechend geschminkt und kostümiert, Dominik ihre letzten Worte mit auf den Weg geben - während dieser im Sarg lag. Kandidatin Jana-Maria war mit der Situation sichtlich überfordert. "Ich will nicht, dass jemand tot ist. Mein Vater ist gestorben", kämpfte sie mit den Tränen, während der umworbene Junggeselle "aufgebahrt" ihren vermeintlichen "Abschiedsworten" mit geschlossenen Augen lauschte.

"Anstandslos gegenüber diesem Feiertag und der Bedeutung dahinter"

"Es war zu viel für mich, ich musste weinen", wirkte die 29-jährige Unternehmerin auch später noch vor der Kamera angefasst. Kandidatin Christina N. wurde deutlicher: "Das war komplett drüber, ich weiß nicht, was das sollte", schimpfte sie in die RTL-Kamera. "Wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever war, dann würde ich mit heute antworten!"

Fassungslosigkeit über das Date mit Sarg herrschte auch in den sozialen Netzwerken. "Stellt euch vor, ihr habt euer neues Date so 1-2 mal gesehen und dann kriegt ihr das", staunte ein Twitter-User. Ein anderer paraphrasierte die Szenerie so: "Wir legen den Bachelor in nen Sarg und die Mädels erzählen alle wie toll er ist. Wie cringe soll die Folge sein?" Eine weitere Nutzerin griff die Frage des "Bachelors" auf, "Gibt es irgendwas, das ihr bereut?", und legte den Kandidatinnen in den Mund: "Ja, die Teilnahme hier!"

Ähnlich die Reaktionen auf dem Facebook-Account der Sendung. "Fremdschämen mit dem Sarg Mist. Wer denkt sich sowas aus?", schimpft eine empörte Zuschauerin. Und eine andere: "Bekloppt - noch geschmackloser geht es nicht." Ein weiterer offenbar entsetzte Zuschauerin schrieb: "Krank. Und anstandslos gegenüber diesem Feiertag und der Bedeutung dahinter."