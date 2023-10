Der Ex-Wrestler Dave Bautista ist seit Jahren in großen Kinoproduktionen wie "Guardians of the Galaxy" oder "Knock at the Cabin" zu sehen. Dabei schien sein Traumberuf lange in weiter Ferne zu liegen. Grund dafür war seine Schüchternheit, wie er nun in einem Interview erzählt.

Im Wrestling-Ring gehörte Dave Bautista zu den ganz Großen. Unter dem angsteinflößenden Namen "Batista" bezwang der zwei Meter große Hüne unzählige seiner Gegner und mauserte sich so zum sechsfachen Wrestling-Weltmeister. In "Knock at the Cabin" (zu sehen bei Sky und WOW) spielt Bautista nun den Mucki-Mann Leonard, der die Welt vor einer vermeintlichen Apokalypse retten will. Dabei hätte er nie geglaubt, einmal in der Traumfabrik an der Seite von Oscar-Preisträgern und Filmlegenden zu arbeiten.

"Ich glaube nicht, dass ich für die Schauspielerei geboren wurde", sagt der 54-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: "Mittlerweile liebe ich den Beruf jedoch und bin mit voller Leidenschaft dabei. Das ist die Richtung, in die ich meine Karriere schon immer lenken wollte. Ich wollte schon immer ein Schauspieler sein." Für seinen großen Traum musste Dave Bautista jedoch erst im Ring Karriere machen, wie er erklärte: "Ich war ein sehr schüchterner Kerl und bin erst aus mir rausgekommen, als ich mit dem professionellen Wrestling angefangen habe. Das hat mich gezwungen, selbstbewusst zu werden."

"Einige Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, waren damals geschockt"

Manchmal falle es ihm noch schwer, "offen auf andere zuzugehen", gesteht Bautista weiter: "Ich werde nervös, wenn ich unter Menschen bin." Umso überraschter seien seine alten Schulfreunde nun, wie Bautista verrät: "Einige Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, waren damals geschockt, als sie erfahren haben, dass ich ein professioneller Wrestler bin und vor Menschen performe und spreche. Ich war nämlich immer dafür bekannt, dass man mir jedes Wort aus der Nase ziehen muss, weil ich so introvertiert war."

Vor knapp vier Jahren entschied sich der 54-Jährige dazu, seine WWE-Karriere zu beenden und sich voll und ganz dem Filmgeschäft zu widmen. Vor "Knock at the Cabin" spielte er unter anderem in den Marvel-Reihen "Guardians of the Galaxy" und "Avengers" oder in "James Bond 007: Spectre".