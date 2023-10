Er scheint einem fast zwanghaften Putzfimmel zu unterliegen: Fußball-Ikone David Beckham packt in der neuen Netflix-Doku über sich, seine Karriere, sein Leben und seine Familie aus und gewährt exklusive Einblicke in seinen Alltag.

In der neuen vierteiligen Netflix-Doku "Beckham" blicken Victoria und David Beckham auf die Anfänge ihrer Liebe zurück - und gewähren ungewohnt private Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Dass der ehemalige Fußball-Profi seiner Familie geradezu zwanghaft hinterherräumt, sein Anwesen putzt und seine Outfits der Woche durchplant, wird in der Doku mehr als deutlich.

Etwa dann, als er in seiner auf Hochglanz polierten Küche seines Sieben-Millionen-Euro-Landsitzes in den britischen Cotswolds einen Espresso zubereitet. "Sie ist temperamentvoll, aber ich liebe sie", schwärmt er von der blitzblanken Edelstahl-Siebträgermaschine, während er sich auf das Interview mit Regisseur Fisher Stevens vorbereitet.

"Das scheint dir wichtig zu sein, es muss immer alles perfekt sein ... Wird diese Küche überhaupt benutzt?!", fragt Stevens. "Natürlich! Ich habe gestern Abend hier gekocht. Sie ist sauber, weil ich sie so gut putze", erklärt die Fußball-Ikone. Beckham sei sich allerdings nicht sicher, ob seine Frau das zu schätzen wisse. "Es ist nämlich so: Wenn alle im Bett sind, laufe ich herum, putze die Kerzen, stelle die Lichter richtig rein und sorge dafür, dass alles aufgeräumt ist", verrät der 48-Jährige. Er hasse eben eine Sache ganz besonders: "Wenn ich morgens runterkomme und überall Tassen, Teller und Schalen herumstehen - das ist mühsam."

Die Beckhams packen über Trennungsgerüchte aus

Auch in puncto Beziehung packen die Beckhams in der Netflix-Produktion aus. Trennungsgerüchte begleiten das Paar schon seit einigen Jahren - und auch die Anfangszeit scheint nicht immer einfach gewesen zu sein. Davids Eltern, so heißt es in der Doku, hätten es lieber gesehen, wenn aus der Romanze keine Liebe geworden wäre. "Wir fürchteten, er würde alles verlieren, wofür er gearbeitet hatte", erklärt David Beckhams Mutter Sandra Georgina West. "Fußball ging immer vor, dann nicht mehr."

David Beckham selbst sagt in der Doku: "Ich hatte mich nicht verändert." Ein Glück für seine Frau Victoria - schließlich währt die Beckham'sche Liebesgeschichte bis heute.