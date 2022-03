Normalerweise postet David Beckham auf seinem Instagram-Kanal Schnappschüsse aus dem Familienalltag oder Modelbilder. Am Sonntag war hingegen etwas ganz anderes auf dem Account des Ex-Fußballprofis zu sehen: Er übergab die Kontrolle seines Profils der Ärztin einer Geburtenklinik im ukrainischen Charkiw.

Auch wenn für Montag neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angekündigt sind, tobt in der Ukraine weiter der Krieg. Neben anderen großen Metropolen ist insbesondere die Großstadt Charkiw im Osten des Landes betroffen. Am Wochenende gab es erneut mehrere russische Angriffe auf die Stadt, erneut kamen Menschen ums Leben. Um auf die prekäre Situation in Charkiw aufmerksam zu machen, hat der frühere englische Fußballnationalspieler David Beckham nun zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. "Heute überlasse ich meine Social-Media-Kanäle Iryna, der Chefin der Geburtenklinik in Charkiw", erklärte der 46-Jährige am Sonntag in einem kurzen Clip.

Im Anschluss wendete sich die Medizinerin in einigen Storys über den Tag verteilt an die mehr als 71 Millionen Follower des einstigen Mittelfeldspielers. "Ich werde heute zeigen, wie wir in Zeiten des Krieges arbeiten und wer wir in diesen Kriegstagen geworden ist", stellte sich die Ärztin vor. Am ersten Kriegstag seien Schwangere und Mütter kurz nach der Entbindung in einen Kellerraum evakuiert worden, beschrieb Kondratova: "Es waren schreckliche Stunden." Außerdem habe sie mehrere Familien trennen müssen, weil Babys, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigten, nicht in den Keller verlegt werden können.

"Jede Spende bedeutet etwas für uns"

Besonders die ersten Tage seien schwierig gewesen, erklärte die Ukrainerin. Man habe erst mit den Bomben klarkommen müssen. Inzwischen sei sie den ganzen Tag im Krankenhaus, sagte Kondratova. Dank der Hilfe von Unicef, die unter anderem Sauerstoffgeräte liefern, könne die Arbeit weiterlaufen, erläuterte sie. "Wir riskieren vielleicht unser Leben, aber wir denken darüber überhaupt nicht nach, Wir lieben unsere Arbeit."

Am Ende bedankten sich die Ärztin bei allen, "die in diesen Tagen ukrainischen Kindern" helfen. "Jede Spende und jeder einzelne, der spendet, bedeutet etwas für uns. Danke für die Unterstützung", sagte Irina Kondratova in ihrer letzten Story. Auch David Beckham appellierte an seiner Follower: "Gebt bitte, was ihr könnt, um Unicef und Menschen wie Iryna zu unterstützen."