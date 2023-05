Zwar trägt sie in "Davina & Shania - We love Monaco" (RTLZWEI) für einen Moment sogar eine Fürstinnenkrone, doch spätestens nach einem anstrengenden Fotoshooting mit ihrer Familie und einem Unfall im Trampolinpark gibt eine erschöpfte Davina Geiss (19) zu: "Manchmal ist es zu viel."

Sie ist die wandelnde, stets perfekt gestylte, in ewiger Jugendlichkeit strahlende Geschäftstüchtigkeit in Person: "Ich habe keine Angst vorm Alter, aber man muss halt was tun", sagt Carmen Geiss (58), neben Ehemann Rooobert Seele und Mastermind bei den "Geissens".

Tochter Shania (18) scheint ohne Weiteres in diese Fußstapfen zu treten, geht die Sache aber gelassen an: "Ich bin ja noch jung und habe genug Zeit, meine erste Million zu machen." Bis dahin muss allerdings der Wind aus der richtigen Richtung wehen: "Ihr wisst ja, kein Wind in mein Gesicht", weist sie die Crew eines Fotoshootings auf der Familienyacht "Indigo Star" imagebewusst an: "Wenn meine Haare so nach hinten gehen - no."

Tochter Davina (19), die eigentlich viel lieber zu Hause in Monaco Fußball schauen würde, sei laut Mutter Carmen mehr "die Natürliche". Sie legt sich während der Werbeproduktion lieber mal kurz aufs Ohr und gibt zu: "Ich mag solche Shootings nicht - zu viel Posen, zu viele Leute auf einmal. Ich würde viel lieber ich selbst sein, aber man muss es machen." - "The show must go on", bestätigt Carmen, tröstet Davina ("Das ist gar nichts gegen die Kardashians") und geht zum zweiten Mal an diesem Tag zum Haarstyling ("Bitte genau wie auf Instagram").

Fürstlicher Empfang für Davina und Shania

Und dann der viele Ärger mit Schoßhündchen Maddox! So süß, wie sie ist, hat die Hündin ein Manko: Sie verrichtet ihr Geschäft nie dort, wo sie soll. Auf dem Parkplatz kommt es weder zu "Nummer 1 oder 2" (Shania), dafür im Studio von Promi-DJane Lana sowie in den Privatgemächern von Fürstin Nina I. von Seborga. Fürstin? Seborga? Oh ja: Davina und Shania shooten nicht nur auf Jachten, sondern sind Ehrengäste in italienischen Mini-Fürstentümern.

Das unweit von Monaco in Ligurien gelegene 14-Quadratkilometer-Dorf Seborga, das sich historisch tatsächlich unabhängig von Italien sieht, wird von der aus dem Allgäu stammenden Fürstin Nina I. regiert. Mit ihren Ministern und einem Kanonen-Salut bereitet sie den Schwestern ein wahrhaft großartiges Willkommen: "So sind wir noch nie irgendwo empfangen worden", staunt Shania. Davina darf sich im Heimatmuseum sogar die fürstliche Krone ausleihen, verwirft eine Karriere als Fürstin jedoch umgehend: "Sehr anstrengend." Auch Shania ist skeptisch: "Alles sehr klein hier, und das Nachtleben ist in Monaco eindeutig besser."

Shania zieht verletzte Davina auf: "Mit 19 wie eine alte Oma"

Zum Glück auch die notärztliche Versorgung: Die muss Davina in Anspruch nehmen, als sie beim Besuch im Trampolinpark unglücklich aufkommt und sich am Knie verletzt. Das Band ist angerissen. Shania reagaiert kaltschnäuzig: "Mit deinen 19 Jahren bist du wie eine alte Oma", zieht sie ihre Schwester auf: "Du bist so unsportlich! Mit dir kann man nichts machen."

Ein weiterer Downer für die schmerzverzerrte Davina: "Wenn du krank bist, bin ich immer für dich da, und du nie für mich." Vielleicht sollte sie demnächst doch ein Mini-Fürstentum übernehmen - und ihre übergriffige Schwester, wie in Seborga besichtigt, in den obligatorischen historischen Folterkeller sperren.