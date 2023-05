Spas, Shopping und Luxusimmobilien-Hunting: Kitzbühel hat jungen Millionärstöchtern einiges zu bieten. Für die Geissens-Girls gibt es dazu noch ein Extra-Schmankerl: In "Davina und Shania - We love Monaco" (RTLZWEI) treffen sie auf ein komplettes Eishockey-Team.

"Und, waren das nette Jungens? Maskiert?", erkundigt sich Oma Margret in bestem Kölsch bei ihren Enkelinnen Davina (19) und Shania (17) nach dem Verlauf eines ganz besonderen Programmpunkts. Damit meint sie weder gesundheitlich besonders vorsichtige noch kriminell veranlagte junge Menschen, sondern - Vorzeige-Athleten! In Kitzbühel brachte RTLZWEI die teilweise etwas ratlos durch die noble Alpen-Metropole stapfenden Geissens-Girls in Kontakt mit ziemlich drauflos preschenden Leistungssportlern.

"Ihre Anzüge erinnern mich an Sumo-Wrestler", sinniert Shania in der Eishalle über die Outfits der Teams. "Ich frage mich - sind sie fett oder nur dick angezogen?", überlegt auch Davina. Auf einer Art "Denglisch" mit französischem Akzent verfolgen die polyglott in Monaco aufgewachsenen Schwestern das hektische Geschehen - und beginnen bald zu differenzieren: "Die Blauen sind dünner als die anderen."

"Ich saß noch nie auf einem fremden Typen"

"Und das soll Spaß machen?", wundert sich Shania: "Eher ein gefährlicher Sport." Auch Davina zieht ein ernüchtertes Fazit des Intermezzos im Eisstadion: "Interessant, aber kalt da drinnen." Immerhin erlebte sie beim dortigen Gruppenfoto ein bedeutsames erstes Mal: "Ich saß noch nie auf einem fremden Typen."

Ängsten begegnen: Das lässt sich auch Schwester Shania in Kitzbühel nicht zweimal sagen. Mutig stellt sie sich inmitten von Wäldern und Wiesen nämlich der wunderschönen, sie aber nicht gerade einladenden ländlichen Umgebung. Beim Pfeil- und Bogenschießen mit Opa Reinhold auf einem Abenteuerpfad muss sie feststellen: "Mir gefällt die Natur hier nicht - zu viele Spinnen." Begegnungen mit diesen Wesen verursachen ihr schlaflose Nächte: "Ich glaub, das ist jetzt so 'ne Phase."

Geissens-Töchter auf Immobilienjagd: "Papa soll sie kaufen"

Eine wesentlich leichter machbare Herausforderung ist die Jagd nach einem geeigneten Familien-Anwesen. "Wir wollen hier eine Immobilie kaufen", erklären die Millionärstöchter: "Das heißt, Papa soll sie kaufen." Ein Apartment würde reichen: "Ein Haus ist zu viel Arbeit." Die stecken die Mädels lieber in die Suche: Schon verwirrend, die Qual der Wahl zwischen lauter Luxuswohnungen mit herrlichen Ausblicken und zahllosen Waschgelegenheiten ("Nach dem Skifahren wollen ja immer alle gleichzeitig duschen").

Und dann ist da ja noch der passende Stil: "Nach unserer Hütte in den französischen Alpen brauchen wir wieder etwas Mondänes."Werden Shania und Davina etwas Adäquates finden? Der Spannungsbogen ist kaum auszuhalten. Bis dahin gilt das Motto ihrer Mutter Carmen: "Je älter man wird, desto mehr Farbe wird nötig."