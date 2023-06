"The Idol"-Schöpfer Abel "The Weeknd" Tesfaye konnte für seine Dramaserie, die die Schattenseiten der Musikbranche beleuchtet, eine hochkarätige Besetzung gewinnen, darunter Da'Vine Joy Randolph. Diese zeigt sich im Interview überrascht vom Charakter des Popstars und erinnert sich an ihren steinigen Weg ins Filmgeschäft.

Ob in "The Lost City", "Only Murders in the Building" oder "Dolemite Is My Name": Die US-amerikanische Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph ist mittlerweile eine feste Größe in Hollywood. Und das, obwohl die leidenschaftliche Sängerin erst vor rund elf Jahren ihren Durchbruch als Musicaldarstellerin in der Broadway-Produktion "Ghost - Das Musical" feierte. Noch heute erinnert sich die 37-Jährige ganz genau an ihren steinigen Weg ins Filmgeschäft. Gegenüber der Agentur teleschau verrät Randolph offen: "Für mich war es am Anfang enorm schwer, zu akzeptieren, dass ich alleine ausreiche und gut genug bin. Ich musste es mir antrainieren, mein wahres, authentisches Ich zu zeigen." Darüber hinaus sei sie sehr beschäftigt damit gewesen, mehr darüber nachzudenken, wie die Industrie sie gerne hätte.

Auch in der neuen Drama-Serie "The Idol" (exklusiv auf Sky Q und über WOW), in der Da'Vine Joy Randolph in der Rolle als Destiny an der Seite von Superstars wie Lily-Rose Depp und Abel "The Weeknd" Tesfaye brilliert, werden die Schattenseiten der Unterhaltungsbranche beleuchtet. In der HBO-Produktion erleidet Sängerin Jocelyn (gespielt von Lily-Rose Depp) einen Nervenzusammenbruch und steht vor den Scherben ihrer letzten Tournee. Dennoch will sie um jeden Preis ihren Status als sexy Weltstar verteidigen. Eine toxische Spirale, die Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph nur allzu gut kennt. Gegenüber teleschau erklärt sie: "In der Industrie geht es häufig nur darum, anderen zu gefallen und die Wünsche deiner Vorgesetzten zu erfüllen. Ich habe schon zahlreiche Jobs verloren, obwohl die Rolle perfekt für mich gewesen wäre." Das zeige, wie willkürlich das Ganze oftmals sei.

Da'Vine Joy Randolph überrascht über Abel "The Weeknd" Tesfaye: "Nicht mal ich hätte das in meinem Haus erlaubt"

Dank ihres harten Kampfes nach oben kann Da'Vine Joy Randolph jedoch mittlerweile nicht nur auf eine steile Karriere zurückblicken. Sie steht auch regelmäßig neben echten Weltstars vor der Kamera. Über ihre Arbeit mit Lily-Rose Depp und Abel "The Weeknd" Tesfaye sagt die 37-Jährige aktuell stolz: "Abel, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein echter Superstar. Er hat etwas Mystisches an sich, aber gleichzeitig war er so am Boden geblieben und bescheiden. Das hat mich überrascht." Randolph ergänzt im Interview: "Er hat uns sogar erlaubt, in seinem Haus zu drehen. Das hätte ich nie von einem Popstar wie ihm erwartet. Das ist verrückt!" Sie schwärmt weiter: "Nicht mal ich hätte das in meinem Haus erlaubt. Umso grandioser war es, zu sehen, wie motiviert und warmherzig Abel war. Er ist ein Popstar mit einem riesengroßen Herzen."