Ob das DEB-Team von Kapitän Moritz Müller am Wochenende punkten kann? Sport1 zeigt die letzten Partien der Eishockey-Weltmeisterschaft am Wochenende live.

Eine Medaille ist in greifbarer Nähe: Am Samstag trifft das DEB-Team im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft auf die Mannschaft aus den USA. Wer zeigt die Partie in TV und Stream?