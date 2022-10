Die Gerüchteküche lief bereits heiß, jetzt bestätigten Dave Gahan und Martin L. Gore bei einer Pressekonferenz in Berlin, dass 2023 ein neues Album der Band erscheint. Zudem sind für das nächste Jahr mehrere Konzerte in Deutschland geplant.

Nach dem plötzlichen Tod von Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher, der am 26. Mai im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Aortendissektion starb, fragten sich viele Fans der legendären Synthie-Pop-Formation, ob die Band als Duo weitermachen würde. Bereits Mitte August posteten die beiden verbliebenen Bandmitglieder, Sänger Dave Gahan und Hauptsongwriter Martin Gore, ein Foto in den sozialen Medien, das sie gemeinsam zeigte: "Stabilität finden in dem, was wir können und lieben - und den Fokus auf das richten, was dem Leben Sinn und Zweck gibt", schrieben sie unter das Bild.

Sinn- und zweckstiftend ist es für Depeche Mode offensichtlich weiterhin, Musik zu machen und Konzerte zu spielen. Bei einer Pressekonferenz in Berlin kündigten Gahan und Gore nun an, dass 2023 mit "Memento Mori" ein neues Album der Band erscheine. Die Songs seien schon vor dem Tod Fletchers entstanden, sagte Gahan in Berlin, wie "Bild" berichtet, mit den Aufnahmen hätten er und Gore dann im Sommer begonnen. Nach der Veröffentlichung des Albums im März werde man dann auch auf Welttournee gehen, sechs Auftritte in fünf deutschen Städten sind im Sommer 2023 geplant, der Vorverkauf beginnt bereits am Donnerstag, 6. Oktober, um 10 Uhr.

Depeche Mode auf Deutschland-Tournee;

26.05.2023, Leipzig - Festwiese04.06.2023, Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena06.06.2023, Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena20.06.2023, München - Olympiastadion29.06.2023, Frankfurt - Deutsche Bank Park07.07.2023, Berlin - Olympiastadion