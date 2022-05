Die Band Depeche Mode trauert um ihren Mitbegründer und Keyboarder Andy Fletcher: Wie die britischen Superstars in einem emotionalen Tweet mitteilten, starb der Musiker im Alter von 60 Jahren.

Innerhalb der stilprägenden Synth-Pop-Gruppe galt er laut "Rolling Stone" als "Tüftler und Organisator": Andy Fletcher, Gründungsmitglied und Keyboarder von Depeche Mode, verstarb nach Angaben der britischen Band im Alter von 60 Jahren. "Wir sind schockiert und erfüllt von überwältigender Trauer über den frühen Tod unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy 'Fletch' Fletcher", teilten Depeche Mode über ihren offiziellen Twitter-Account mit. Über die Todesursache gab es seitens der Band zunächst keine Angaben.

"Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, eine lebhafte Unterhaltung, ein Lachen oder ein kaltes Bier brauchte", heißt es weiter im Tweet. Im Herzen sei die Band bei der Familie. Außerdem wird um Respekt für deren Privatsphäre in der schwierigen Zeit gebeten.

In den 80er- und 90er-Jahren schwangen sich Depech Mode unter anderem mit Hits wie "Just Can't Get Enough" oder "New Life" zu einer führenden Band des Synthie-Pops auf und feierten weltweit erfolge. Andy Fletcher gründete die Band mit, von 1980 bis zu seinem Tod war der in Nottingham geborene Brite Teil der Gruppe. Seit 2020 sind Depeche Mode Teil der Rock Hall of Fame.

Zur Rollenverteilung innerhalb der Band, die mehr als 100 Millionen Tonträger verkaufte, schrieb das Musikmagazin "Rolling Stone" einst: "Martin Gore ist der sensible, genialische Songschreiber, Andrew Fletcher der Tüftler und Organisator, Dave Gahan der charismatische Sänger, der dann irgendwann auch mal Songs schreiben wollte."