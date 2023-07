Der beste Schütze aller Zeiten? Der vierfache Champion Stephen Curry hat sich gegen die Meinung zahlreicher Kritiker behauptet und avancierte zu einem der prägendsten Spieler der jüngeren NBA-Geschichte. Nun erscheint eine Apple-Doku über den Star der Golden State Warriors.

Keiner war jemals von der Dreierlinie so gefürchtet wie Stephen Curry, seine Präzision sucht ihresgleichen. Und so erhebt sich an diesem 14. Dezember 2021 der Madison Square Garden, die Zuschauerinnen und Zuschauer in New Yorks Basketball-Tempel zücken ihre Handys. Nicht für einen Spieler aus ihrem Team, sondern für die Nummer 30 der Golden State Warriors. An diesem Abend schnappt sich Curry, für viele Experten und ehemalige NBA-Stars der beste Schütze aller Zeiten, den Rekord für die meisten Dreierwürfe in der Regular-Season der NBA. Es ist die wohl bedeutendste Bestmarke unter vielen für den vierfachen NBA-Champion, der die Warriors 2015, 2017 und 2018 als Schlüsselspieler zum Titel führte. Vier Jahre später, als niemand mehr ernsthaft mit dem Team rechnete, steckte er sich den vierten Ring an den Finger.

Mit den Szenen aus dem Madison Square Garden beginnt Peter Nicks sehenswerter Dokumentarfilm "Stephen Curry: Underrated" (ab Freitag, 21. Juli, bei Apple TV+), der den Weg des Basketball-Stars an die Spitze nachzeichnet. Hierfür bedient sich die Doku eines umfangreichen Fundus von Archivmaterial und aktuellen Interviews, in denen neben Curry selbst auch dessen Familie, alte Wegbegleiter und ehemalige Mitspieler zu Wort kommen. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem sportlichen Weg vor der großen NBA-Karriere, insbesondere die College-Zeit des Scharfschützen wird detailliert aufbereitet.

Erzählt wird eine typische amerikanische Sport-Erfolgsgeschichte, und als Underdog-Story eignet sich Currys Aufstieg perfekt: Zu oft wurde er als zu klein und schmächtig eingeschätzt, alle Kritiker strafte er Lügen: im College, bei seinem NBA-Start, als alle meinten, seine Zeit wäre vorbei. Über den Menschen hinter dem Superstar erfährt man in der Doku von Apple Original Films und A24 hingegen nicht viel, auch wenn man den heute 35-Jährigen zeitweise beim Gespräch mit seiner College-Professorin - er holt diesen Abschluss nach - und im liebevollen Umgang mit seinen Kindern beobachten kann.

Dreier um Dreier: Das beruhigende Rauschen des Netzes

Aber warum nicht beim Sportlichen bleiben? Basketball-Fans werden die Spiel-Ausschnitte lieben, die elegante wie lässige Wurfhaltung und das stetige Rauschen der Bälle durchs Netz. Eine gewisse emotionale Robustheit wurde Curry schon früh attestiert, neben reinem Talent ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Lange, bevor er mit Golden State, dem Team aus San Francisco, eine Ära begründete, dribbelte der kleine Steph - und kleiner als die anderen war er immer - durch Hallen, deren Geruch man auch durch die körnigen Bilder erahnen kann.

Die Würfe aus der Distanz nahm er schon damals, auch wenn sie an schlechten Tagen reihenweise ihr Ziel verfehlten. Dann wurden eben mal die Sommerferien ins Wurftraining investiert, täglich, über Stunden hinweg. An vier Ringe war damals noch nicht zu denken und an eine eigene Doku bei Apple TV+ ebenso wenig.