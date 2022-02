Eine 90er-Sitcom wird zum Drama, und auf Netflix schwingt Leatherface wieder seine Kettensäge. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Als "Der Prinz von Bel-Air" startete Will Smith in den 1990-ern seine große Karriere. Rund 30 Jahre später kehrt die Kult-Sitcom aus den USA nun unter dem Titel "Bel-Air" zurück - allerdings in einer düsteren Version, die die Geschichte aus einer neuen Perspektive erzählt. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Bel-Air", Sky Ticket

Lustig war gestern: "Bel-Air" erzählt die Geschichten des "Fresh Prince" als Drama. Die Neuauflage der beliebten 90er-Jahre-Sitcom folgt dem jungen Will (der im Remake von Newcomer Jabari Banks verkörpert wird), der nach mehreren Konflikten mit dem Gesetz von West Philadelphia zu seinen reichen Verwandten nach Los Angeles zieht. Im Anwesen im wohlhabenden Stadtteil Bel-Air angekommen, wartet eine völlig neue, glamouröse Welt auf ihn - doch auch jede Menge neue Probleme.

Anfang 2019 veröffentlichte der YouTuber Morgan Cooper einen selbstgemachten Trailer, der aus neu zusammengeschnittenen Originalszenen aus "Der Prinz von Bel-Air" ein beklemmendes Drama machte. Die Idee hinter dem Video begeisterte Hauptdarsteller Will Smith so sehr, dass er schließlich eine ganze Serie produzierte, die die einst so heitere Sitcom aus einem ganz neuen Blickwinkel zeigt. "Bel-Air" ist ab 14. Februar bei Sky Ticket abrufbar.

"Texas Chainsaw Massacre", Netflix

50 Jahre war Leatherface (Mark Burnham) wie vom Erdboden verschluckt. Doch als eine Gruppe Jugendlicher in seinen Kosmos in der texanischen Kleinstadt Harlow eindringt, wird der Serientäter aus seinem Versteck gelockt. Lila (Elsie Fisher) und ihren Freunden droht fortan hinter jeder Ecke der blutige Tod. Derweil wittert Sally (Olwen Fouéré), die einzige Überlebende des grausamen Massakers von 1974, die lange ersehnte Gelegenheit zur Rache.

Die Angst geht wieder um in Harlow: Der blutdürstige Killer Leatherface zieht bei Netflix einmal mehr seine blutigen Kreise. In seiner Neuauflage des Slashers "Texas Chainsaw Massacre" lässt Regisseur David Blue Garcia den Mörder mit der Kettensäge alle in Angst und Schrecken versetzen. Die Ideengeber zum Leatherface-Comeback, Fede Álvarez und Rodo Sayagues, verantworteten bereits Genre-Erfolge wie "Evil Dead", und "Don't Breathe". Das Horror-Remake "Texas Chainsaw Massacre" zeigt Netflix ab 18. Februar.

"Severance", Apple TV+

Bei vielen Menschen vermischen sich Privates und Berufliches immer mehr. Damit soll im fiktiven Weltkonzern Lumon Industries ein für allemal Schluss sein, als die umstrittene "Severance"-Methode eingeführt wird. Dabei willigen Angestellte ein, dass durch einen kleinen operativen Eingriff - der irreversibel ist - ihre Arbeitsplatz-Persönlichkeit von der Privatperson getrennt wird. Sowie sich die Fahrstuhltür hin zum "work floor" öffnet, hat man keine Erinnerungen mehr an sein Privatleben. Als ein düsteres Geheimnis enthüllt wird, beginnt Abteilungsleiter Mark Scout (Adam Scott) jedoch, seine Arbeit kritisch zu hinterfragen.

"The Office" trifft auf George Orwell: "Big Little Lies"-Star Adam Scott ("Big Little Lies") spielt in Ben Stillers beklemmender Sci-Fi-Produktion "Severance" den Abteilungsleiter eines Weltkonzerns mit obskurer Personalpolitik. Die neunteilige Work-Life-Horrorserie ist mit Patricia Arquette, Christopher Walken und John Turturro hochkarätig besetzt und lädt Mystery-Liebhaber zum Miträtseln ein. "Severance" startet am 18. Februar bei Apple TV+.

"The Fear Index", Sky Ticket

Erfinder Dr. Alex Hoffman (Josh Hartnett) stellt seinen Investoren im Genfer Finanzviertel ein KI-gesteuertes System vor, das die Angst an den Finanzmärkten ausnutzt und blitzschnell reagiert, um für Milliardengewinne zu sorgen. Die Superreichen sind entzückt, doch für Dr. Hoffmann und seinen Freund Hugo (Arsher Ali, "Informer") beginnen die schrecklichsten 24 Stunden ihres Lebens.

Ein atemloser Trip zwischen Realität, Erinnerung und paranoider Fantasien: "The Fear Index" basiert auf dem 2011 erschienenen Roman des britischen Autors Robert Harris ("Pompejii"). Die vierteilige Miniserie wartet nicht nur mit bekannten Produzenten wie David Caffrey ("Love/Hate", "Peaky Blinders") auf, sondern auch mit namhaften Schauspielern wie "Penny Dreadful"-Star Josh Hartnett in der Rolle von Dr. Alex Hoffman, Leila Farzad ("I Hate Suzie", "Innocent") als dessen Frau Gabby und Grégory Montel ("Call My Agent") als Detective Leclerc. Sky Ticket zeigt "The Fear Index" ab 17. Februar.

"The Marvelous Mrs. Maisel", Amazon Prime Video

Mehr als zwei Jahre haben Serienfans darauf gewartet: Midge Maisel (Rachel Brosnahan) ist wieder zurück. In der vierten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" wagt die beliebte Hauptfigur im Jahr 1960 einen beruflichen Neuanfang und findet ein Stand-up-Engagement, in dem sie sich künstlerisch frei entfalten kann. Während die überglückliche Midge in ihrer neuen Profession aufgeht, bleibt ihr Umfeld auf der Strecke. Wird es der bezaubernden Comedienne gelingen, sich Familie und Freunden wieder anzunähern?

Die erste Staffel der Comedyserie "The Marvelous Mrs. Maisel", die im New York der 1950er-Jahre spielt, konnte bei der Vergabe der Emmys 2018 acht Auszeichnungen einheimsen. Kein Wunder also, dass Amazon seither regelmäßig für Nachschub sorgt. Auch in der vierten Staffel besticht die Serie der "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino mit umwerfendem Charme, hintergründigem Humor und makelloser Ausstattung. Zu sehen sind die neuen Folgen ab 18. Februar bei Amazon Prime Video.