Der Auftakt der neuen "Grill den Henssler"-Staffel wurde zur kunterbunten und ausgelassenen Geburtstagsparty für den frischgebackenen 50-Jährigen. Eine Laubbläserattacke blieb nicht die einzige Überraschung. Das Debüt der neuen Jurorin ging dagegen fast unter.

Eins vorab: Gegrillt und gekocht wude auch. Ansonsten galt zum Auftakt der 17. Staffel von "Grill den Henssler" (VOX) der Titel eines Hits von Racey: "Such a Night to have a Party!". Der Ohrwurm stammt aus dem Jahre 1979, und damals war derjenige, dem diesmal im Grillstudio zu Köln-Ossendorf gehuldigt wurde, gerade mal zarte sieben Jahre alt. Jetzt wurde Steffen Henssler, am 27. September, 50 und somit, wie es Pietro Lombardi im Grußvideo ausdrückte, "offiziell zum alten Mann".

Nun ist Steffen Henssler, bekennender Rammstein-Fan und auch verbal gern der Mann fürs Gröbere, wenn es gilt, Konkurrenten, Juroren, Gästen oder Moderatorinnen, herzhaft-herzliche Sarkasmen einzuschenken. Kein Typ, dem man Gefühlsduselei unterstellen könnte. Deshalb kam es an diesem denkwürdigen Abend hart für den Harten. Denn die Redaktion und zuvorderst Moderatorin Laura Wontorra hatte sich alle Mühe gegeben, ihrem "Großmeister" (O-Ton Wontorra) witzig und herzlich zu huldigen.

Henssler-Kumpels grüßen per Video zum Geburtstag

Alles drehte sich ums Geburtstagskind, aber nicht nur lobhudelnd: Als Koch-Promis wurden mit Verona Pooth, Jörg Pilawa und Daniel Wirtz nämlich Gäste geladen, die alle schon mal Meister Henssler in die Schranken wiesen. Und mit Christian Lohse trat der "Henssler-Schreck" (Wontorra) als Kochcoach an, übrigens zum 15. Jubiläum. Ihn empfing Henssler besonders herzlich: "Süß, die haben echt den Lohse geholt, damit ich gewinne." Konter Lohse: "Nur weil der Henssler jetzt 50 ist, muss er ja nicht weise geworden sein."

Per Videobotschaften hagelte es Glückwünsche von Promi-Kumpels - darunter Mario Barth, Wigald Boning, The BossHoss, Steven Gätjen, Ilka Bessin, Natascha Ochsenknecht, Detlef Steves, Kochkollege Johann Lafer, Chris Tall, Johannes Oerding und Ralf Moeller. Als livehaftiger Überraschungsgast sorgte Paul Panzer für Furore, der nicht nur die Zutaten für den Impro-Gang kredenzte, sondern auch als selbsternannter Kochcoach für Henssler ("Es simst mich oft an während der Sendung und fragt um Hilfe.") und Englisch-Übersetzer in der "Kidschn" agierte. Als er beim Dessert dann auch noch selbst an den Grill schritt, war Wontorra ebenso verwirrt wie in Sorge: "Wenn Paul in der Küche steht, krieg ich immer Panik."

"Ich freu mich so!" Jan Ina Zarrella tritt als neue Jurorin ihren Dienst an

In dem Partytrubel ging die Vorstellung eines Neulings beinahe unter. Jana Ina Zarrella trat ihren Job als Nachfolgerin von Jurorin Mirja Boes an. Gut gelaunt ("Ich freu mich so."), bestens vorbereitet ("Ich habe eine tolle Ausbildung durch meine italienische Schwiegermutter.") und durchaus kritisch ("Was ist denn da passiert, das ist ein Unfall.").

Rein kochsportlich bog der angesichts von Jubel, Trubel und Heiterkeit erstaunlich stoische Henssler frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Er holte sich den Improgang (Thunfisch, Avocado, Sternanis) mit 25:23, gewann zwei Küchencompetitions und auch die Hauptspeise (Seezunge mit Kartoffeln und Pfifferlingen) gegen Jörg Pilawa (25:21). Ein Küchenzwischenspiel verlor er, weil ihm beim Luftballonblasen die Luft ausging. Jaja, das Alter, da schien das mitleidige Stöhnen ("Oooooooh!"), das jedes Mal aus dem Publikum dröhnte, wenn Wontorra die 50 erwähnte (und sie tat es oft!), ganz angebracht. Auch die Vorspeise gab er ab, aber das war sogar für den 23:21-Sieger Daniel Wirtz eine so große Überraschung, dass er dankbar vor der Jury auf die Knie sank.

Der "größte Gänsehautmoment" in der Geschichte von "Grill den Henssler"

Vor dem Dessert-Gang stand es 78:70 und der Drops schien gelutscht. Aber dann kamen die größten Überraschungen. Da wurde eine rund fünf Meter lange Geburtstagstorte mit 50 Kerzen reingeschoben. Die durfte Henssler mit dem Laubbläser auspusten. Danach richtete der Schlingel (auch 50-Jährige sind im Inneren doch Schmuddelkind geblieben) den Bläser auf Wontorras knappes Beinkleid. Aber der Marilyn-Monroe-Effekt blieb aus, denn, so Wontorra: "Ich Fuchs hab heut eine Hose an!" Ein Mini wäre bis unter die Hallendecke geflogen.

Zum Dessert gab es eine süße Überraschung: Wontorra begrüßte als Verstärkung für Henssler dessen jüngere Geschwister Julia und Peter und pries diese "TV-Sensation" als "größten Gänsehautmoment in meiner Grill-den-Henssler-Karriere". Und tatsächlich schien es für ein paar Augenblicke, als funkelten die Augen des Jubilars verdächtig feucht. Steckt da unter der rauen Schale des Herd-Heroen doch ein weicher Kern?

Julia Henssler: "Steffen ist ein cooler großer Bruder"

Drei Geschwister gegen vier Promis, denn Paule Panzer verstärkte Pooth, Pilawa und Wirtz. Die üppige Personalsituation war nötig, denn es galt nicht eines, sondern drei Desserts zu zaubern: Regenbogen-Muffin (Pooth), Crêpe Suzette (Panzer) und Apfel im Bierteig nach Omas Art mit Zabaglione. Das dritte Gericht war eine Idee der Henssler-Geschwister Julia und Peter, gleichzeitig eine Hommage an die eigene Oma, die das früher gern aß und zubereitete. Die Nutzung von Bierteig war dem Lebenswandel der Großmutter geschuldet Julia: "Die hatte eine große Kneipenkarriere."

Während Wontorra darauf konzentriert war, Julia und Peter möglichst peinliche Anekdoten aus Steffens Leben zu entlocken, versuchte Henssler das Chaos in der eigenen Küche zu bändigen, weil Peter kochtechnisch nichts kann, außer im Weg stehen. Dafür ist er Geschäftsführer von allen acht Henssler-Restaurants. Julia wiederum war zuletzt häufiger bei "Hensslers schnelle Nummer" zu sehen.

"Steffen ist ein cooler großer Bruder", lobte Julia. Auch wenn er nach dem Deichkind-Konzert mal den Tourbus vollkotzte oder Peter dessen ersten Leberhaken beim gemeinsamen Boxen beibrachte - als Peter sieben war. Dafür war er aber wiederum mit Julia beim Blümchen-Konzert - und stand in der letzten Reihe "und fand das Sch...e."

99:95 - gar nicht schlecht für einen "alten Mann"

Jede Party muss einmal enden. Sie tat es letztlich mit einem 99:95-Sieg für Henssler. Zwar wurde das Dessert mit 21:25 abgegeben, weil vor allem Verona Pooths Muffins ein Gedicht waren, aber am Ende reichte es zum dritten Sieg in Serie, womit Henssler jetzt seit sieben Shows ungeschlagen ist. Gar nicht so schlecht für einen "alten Mann".