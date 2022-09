Auf die Plätze, fertig, Date! Die TV-Sternchen Filip Pavlović, Janine Pink und Eva Benetatou sind es leid, single zu sein. Sie begeben sich in der neuen Show "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück" bei discovery+ auf die Suche nach der großen Liebe. Ein Date jagt das nächste...

"Ich dachte am Anfang: Je bekannter man wird, desto einfacher ist es, jemanden kennenzulernen. Aber es ist doch schwieriger", muss Filip Pavlović (28), Drittplatzierter der fünften Staffel "Die Bachelorette", feststellen. Ähnlich geht es den beiden Reality-TV-Sternchen Janine Pink (35) und Eva Benetatou (30).

Während die Yvonne-Voss-Darstellerin ("Köln 50667") auf der Suche nach einem "richtigen Mann" ist, hofft die junge Mama und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou, auf einen "sportlichen Romantiker" zu treffen, und ist "super offen für alles". Das müssen die Kandidaten auch sein: Die Bandbreite an Dating-Möglichkeiten ist erschütternd vielseitig: Egal ob Kuriose Blind Dates oder ein aufgeschlossenes Gruppenmeeting der etwas anderen Art, das Format bietet fast alles, was die Datingindustrie im Jahre 2022 auch bietet!

In der ersten Folge der neuen Show "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück", die beim Streaminganbieter discovery+ zu sehen ist, wird schnell klar, dass die drei Promis ihr Dasein als Single beenden wollen. Ob sie jedoch bereit für die Welt des Datings sind? Janine Pink zeigt sich optimistisch: "Ich teste jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten und gucke, was so machbar ist in der heutigen Zeit."

Dschungelkönig Filip Pavlović legt Wert auf kleine Füße

Ein Freund bestätigt, dass der amtierende Dschungelkönig Pavlović großen Wert auf kleine Füße lege. Bereits ab Größe 38 werde es "eher schwierig". Er hoffe auf eine Frau, "bei der nicht nur der Schuh, sondern auch alles andere passt", schreibt Pavlović in seiner Profilübersicht einer Dating App. Seine ersten Anläufe auf der Suche nach einer "Frau, die kochen kann", gestalten sich noch holprig. Zwar bedarf es nur ein paar Wischer nach rechts, um ein Date zu ergattern, der Funke will jedoch nicht so recht überspringen. "Sein strahlendes Lächeln" haut seine erste Date-Partnerin während einer Rikscha-Fahrt "von den Socken". Ob es Filip Pavlović ähnlich erwischt hat?

Seine Einstiegsfrage nach ihrem Alter dämpft die anfängliche Begeisterung schnell. Obwohl sie gleich zu Beginn klarstellt, dass ihr sexuelle Anziehung besonders wichtig sei, ist sie für den Dschungelkönig "verdammt schwer einzuschätzen". Sie würde ihn zwar gerne unter anderen Umständen wiedersehen, bei ihm sei jedoch "gar nichts rübergekommen".

Auch beim Poledance-Probetraining fällt seine Erfolgsquote mau aus. Dass er sich das "als Zuschauer schon häufig angekuckt" habe, hilft ihm nicht wirklich weiter. "Nicht erst mal ein Käffchen? Ihr haut hier gleich richtig auf die Kacke?", versucht Pavlović, seine Nervosität zu überspielen. Als sich dann alle "freigemacht haben" und in Sport-BH und knappen Höschen vor seiner Nase tanzen, unterdrückt der 28-Jährige das Bedürfnis, sich anzuschließen, wie er mit einem Augenzwinkern gesteht. "Zum Anbaggern würde ich das Probetraining zwar nicht unbedingt empfehlen, aber durchaus wenn man richtig Sport machen möchte."

Eva Benetatou: "An dem Körper muss man noch arbeiten"

Eva Benetatou geht derweil nicht alleine ins Rennen: "Uns gibt es nur im Doppelpack", betont die einstige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin und schwärmt von ihrem einjährigen Sohn. "Ich war glücklich als Single, aber nach über einem Jahr möchte ich jetzt gerne wieder einen Partner an meiner Seite haben." Die

Dating-App hinterlässt bei ihr jedoch keinen guten Eindruck, ähnlich wie ihr erster Datepartner. "Muss ich in den Automaten noch Geld reinstecken, damit was Besseres kommt?", beschwert sich das TV-Sternchen, während sie die Männer mit einem Wisch aus der engeren Auswahl entfernt. Bei einem "Action-Date" schaut sich die junge Mama dann schließlich den ehemaligen "Bachelorette"-Teilnehmer Sascha Schmitz (43) etwas genauer an.

Trotz seiner "ausdrucksstarken Augen" ist für Eva Benetatou eines klar: "An dem Körper muss man arbeiten." Während sie auf dem Weg in die Squash-Halle zwanglos über Tattoos sprechen, erzählt Sascha ganz ungeniert von seinem Prinz-Albert-Ring, den er sich leider hat entfernen lassen müssen, weil er "immer überall hängengeblieben ist" - eine eher ernüchternde Information für die gebürtige Griechin. Auch mit seinem Kosenamen "Schatz" kann der motivierte Junggeselle nicht überzeugen. Sein Vorschlag, der Gewinner müsse den anderen küssen, ist "ein bisschen drüber". Seine forsche Art schreckt "Eva Schatz" dann doch eher ab.

Janina Pink: "Da habe ja ich mehr Eier"

"Männer, die beim ersten Date auf die Frauen eingehen", würde sich jedoch Janine Pink wünschen. Sie war 2020 bereits im "Playboy" zu sehen, bei Männern zieht die 35-Jährige nicht so schnell blank: "Die Guten sind schon alle weg vom Markt." Ihre Branche mache es ihr schwer, einen "ordentlichen" Mann zu finden. Die einstige" Köln 50667"-Laiendarstellerin hat so ihre Zweifel, ob eine Dating App schon im Vorfeld ein Match errechnen kann. Ihre Skepsis ist nicht ganz unbegründet. Sancho sehe "in life a bissl dünner aus als wie auf den Bildern", bemängelt die gebürtige Leipzigerin.

Nach wenigen Worten und ein paar Runden mit dem Pedal-Gokart muss er dann auch schon weg, "einen Freund abholen". Janine Pink ist klar: "Das war eine klassische Ausrede." Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2019 zieht ihr Fazit: "Der hatte wahrscheinlich keine Eier, da habe ich ja mehr Eier." Sie steckt den "richtigen Reinfall" erhobenen Hauptes weg: "Das Leben geht weiter."

Ob die drei TV-Sternchen in den weiteren Folgen mehr Glück haben? Ab dem 22. September, erkunden die Noch-Singles immer donnerstags auf discovery+ die bunte Welt des Datings.