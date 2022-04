Als Fußballer und Trainer schrieb Franz Beckenbauer Sportgeschichte. Nun verfilmt Sky unter dem Titel "Der Kaiser" den Werdegang der Legende.

Er gilt als die Lichtgestalt des deutschen Fußballs schlechthin: Kaum jemand prägte die Sportart hierzulande so nachhaltig wie Franz Beckenbauer - und das als Spieler, Trainer und Funktionär. Sky nimmt sich des bewegten Lebens des heute 76-Jährigen nun im Biopic "Der Kaiser" an, dessen Dreharbeiten kürzlich begonnen haben. Die Hauptrolle in dem von der Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Studios produzierten Films übernimmt Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900"). Ein erstes Bild zeigt den 28-jährigen Schauspieler bereits als "Kaiser Franz".

"Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft als Spieler und als Trainer schrieb Franz Beckenbauer Geschichte", sagte Frank Jastfelder, Director Sky Originals scripted: "Aber auch seine fulminanten Auftritte außerhalb des Fußballplatzes machten ihn zur Legende. Gemeinsam mit Bavaria Fiction erwecken wir nun den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er-Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom zum pulsierenden Leben." Die Ausstrahlung ist für Ende 2022 geplant.

Unter Regie von Tim Trageser werden unter anderem Ferdinand Hofer ("Tatort"), Teresa Rizos ("J.G.A."), Stefan Murr ("Die Ibiza Affäre"), Oliver Konietzny ("Kids Run"), Bettina Mittendorfer ("Zimmer mit Stall"), Heinz-Josef Braun ("Hindafing"), Christine Eixenberger ("Marie fängt Feuer") und Sina Tkotsch ("UP UP") in dem Spielfilm zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Martin Rauhaus ("Endlich Witwer").