20 Jahre lang war Dieter Stolte als Intendant für das ZDF tätig. Wie seine Ehefrau bestätigte, starb er nun im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin.

Im ZDF legte Dieter Stolte eine bemerkenswerte Karriere hin: Er wurde 1976 nicht nur zum Programmdirektor, sondern 1982 sogar Intendant des Senders. 20 Jahre lang legte er die Grundsteine für große Fernsehmomente, unter anderem holte er in den 1990er-Jahren Thomas Gottschalk für "Wetten, dass..?" zurück. Am Sonntagmittag ist Stolte im Alter von 89 Jahren gestorben, er hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

"Er ist friedlich eingeschlafen", bestätigte seine Frau Petra Stolte gegenüber "Bild". Er starb am am Sonntag in einem Krankenhaus in Berlin. Zuletzt hatte er mit seiner Parkinson-Erkrankung zu kämpfen. Vor seiner TV-Karriere studierte Stolte Philosophie, Geschichte und Germanistik an den Universitäten in Tübingen und Mainz. Anschließend startete er beim Saarländischen Rundfunk, bevor er Referent des ZDF-Gründungsintendanten Prof. Dr. Karl Holzamer wurde.

Auch der ehemalige ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser meldete sich zu Stoltes Tod. "Wir sind tieftraurig", offenbarte er der "Bild", "Dieter war uns ein guter Freund und ein herausragender Intendant, der das Wohl des ZDF immer fest im Blick hatte. Er bewies großes Geschick, die damaligen Einflussversuche der Politik vom Sender fernzuhalten."