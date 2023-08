Sie reitet auf der Erfolgswelle: Davina Potratz brach ihre Zelte in ihrer Heimatstadt Hamburg ab, um in Hollywood Karriere zu machen. Der Plan ging auf, und sie startete durch - als Maklerin für die Superreichen. Nach "Selling Sunset" (Netflix) ist sie nun im deutschen TV bei VOX zu sehen.

Der amerikanische Traum - das ist die Vorstellung, dass jeder durch harte Arbeit Erfolg haben und einen hohen Lebensstandard erreichen kann. Jeder kann es schaffen, heißt es. Aber jeder weiß, dass das eben auch nicht so leicht ist. Davina Potratz hat es geschafft, sie lebt ihren Traum - in Hollywood. Die brünette Immobilienmaklerin ist in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg, geboren und aufgewachsen. Mit der glamourösen, weltweit erfolgreichen Makler-Doku "Selling Sunset", die seit 2019 bei Netflix für Furore sorgt, wurde sie zum Reality-Star. Nun ist sie auch im deutschen TV in einem einschlägigen Format zu sehen: bei VOX, in "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" (ab 15. August, dienstags, um 22.15 Uhr).

"Mein Vater ist zu 100 Prozent Deutscher, meine Mutter ist zur Hälfte Deutsche und zur Hälfte Amerikanerin", verriet Davina Potratz einmal in einem Interview mit "twenty2". Sie bewies in jungem Alter eben den Mut, alles auf eine Karte zu setzen: Aus "Moin, Moin" wurde 2016 "Good morning, Hollywood".

Auf "Selling Sunset" folgt "Der Mallorca Makler"

Nach ihrem Abschluss an der International School in Hamburg, die Davina Potratz nur auf Wunsch ihrer Mutter besuchte, zog sie nach Malibu, um dort Marketing zu studieren. Eine Entscheidung, die sich mittlerweile für sie ausgezahlt haben dürfte: Seit 2006 ist Potratz, die sich aufgrund ihres Alters lieber bedeckt hält, in der Immobilienbranche tätig. Im Erfolgsformat "Selling Sunset" trat sie bis 2021 als eine der Top-Maklerinnen von Los Angeles auf und kämpfte um die besten Deals, es geht um hochpreisige Villen in den Hollywood Hills oder in Beverly Hills. Zu ihrer Kundschaft gehörten die Reichsten der Reichen. 50-Millionen-Dollar-Immobilien sind für Potratz und die "Oppenheim Group" keine Seltenheit.

Ihre Expertise ist jetzt auch in dem neuen VOX-Format "Der Mallorca Makler" gefragt. Ab Dienstag, 15. August, ist Potratz wöchentlich an der Seite ihres Kollegen Marcel Remus zu sehen, der im Laufe der Jahre eine ähnliche Karriere hingelegt hat. Gemeinsam suchen sie nach den extravagantesten Immobilien für anspruchsvolle Kunden aus den USA. Mit von der Partie ist unter anderem auch Bruce Darnell als Einrichtungsexperte. Fraglos ein Team der Superlative in dem Business, das auf internationale Kundschaft setzt. Potratz verkauft schließlich seit fast 20 Jahren Luxusimmobilien. Und während ihrer Zeit vor der Reality-TV-Show arbeitete sie für verschiedene renommierte Immobilienagenturen und reiste als Model für Ford um die Welt. Sie lebte also länger nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch in London, Mailand und New York. Potratz, eine wahre Weltenbummlerin ...

Davina Potratz über die Liebe zum Erfolg - und zu Käse

Wo Potratz ist, ist immer was los: So mischte sie während ihrer Zeit bei "Selling Sunset" die Maklertruppe so richtig auf. Seitdem wird sie bei vielen Fans der Serie auch immer schnell mit Streit und Zank in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall gab es um sie immer wieder Trubel. Trubel, der auch immer gut für Quoten war ... Doch fast wäre das Engagement bei der erfolgreichen Netflix-Serie nicht zustandegekommen. Gegenüber "Bild" erinnerte sie sich: "Ich wurde in der letzten Minute gefragt, ob ich mitmache. Ein paar andere Mädels entschieden sich kurz vorher dagegen - somit war ich drin."

Ihr sei von vornherein klar gewesen, dass "Selling Sunset" ein großer Hit werden würde. "Ich habe von Anfang an damit gerechnet, dass die Serie ein Erfolg wird. Ich weiß, wie Los Angeles tickt und wofür die 'Oppenheim' Group steht - wir Mädels und die Bosse sind die perfekte Mischung." Eine Sache, die sie jedoch nach eigener Aussage unterschätzt hatte, war der hohe Anteil an Privatem, der im TV zu sehen ist. Potratz sagt, sie hätte anfangs gedacht, es gehe wirklich nur um ihre berufliche Expertise und den Erfolg. Inzwischen weiß wohl jeder, dass dem nicht so ist. "Selling Sunset" steht auch für Glamour und für Zickenkrieg. Und für die Beteiligten war das Format nie etwas für schwache Nerven: "Ich musste meinen gesamten Look anpassen", verrät die Luxusmaklerin über die äußerlichen Veränderungen, die von ihr beim Dreh erwartet wurden.

In einem ist Potratz, die aufgrund ihes Erfolgs in Hollywood mit der Sonne Kaliforniens um die Wette strahlt, ihrer Heimat treu geblieben: "Das Essen ist so lecker. Vor allem das Brot und der Käse", schwärmt sie in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Das eine oder andere vermisst sie also doch an Deutschland - und so steht jedes Jahr mindestens ein Flug nach Europa auf dem Programm.