Daniel Craig war 2021 zum letzten Mal als 007 im Kino zu sehen. Gerüchte über mögliche Nachfolger gab es seither. Nun haben britische Buchmacher einen neuen Favoriten ausgemacht.

Kein Einsatz mehr im Auftrag ihrer Majestät: Bereits seit 2019 ist klar, dass Daniel Craig nach "Keine Zeit zum sterben" (2021), den 007-Anzug an den Nagel hängt. 15 Jahre lang war der 55-jährige Brite in der ikonischen Rolle des James Bond zu sehen. Seitdem sein Abschied fest steht, wird leidenschaftlich über seinen Nachfolger diskutiert, immer wieder gibt es neue Gerüchte. Glaubt man britischen Buchmachern, gibt es aktuell einen neuen Favoriten: James Norton hat sich laut "Daily Mirror" die Spitzenposition gesichert.

"Wir haben eine starke Welle der Unterstützung für James Norton gesehen in unseren Wetten auf die Bond-Nachfolge, und daher ist er der neue Favorit, um Daniel Craig als 007 zu ersetzen", erklärte ein Sprecher des englischen Wettanbieters Coral gegenüber dem britischen Boulevardblatt. Bekannt ist der 37-jährige Brite insbesondere durch seine Rollen in "Happy Valley - In einer kleinen Stadt" sowie "Grantchester". Zudem war er in großen Hollywoodfilmen wie "Rush - Alles für den Sieg" (2013) oder "Litlle Women" (2019) zu sehen. Im Zusammenhang mit James Bond wurde Nortons Name immer wieder genannt.

Idris Elba macht Schluss mit den Gerüchten

Und wer ist sonst noch im Rennen? Bevor Norton die Spitzenposition übernahm, sahen die Buchmacher Henry Cavill ("The Witcher", "Superman") und Aaron Taylor-Johnson ("Bullet Train") ganz vorne. Angeblich sollen die Macher der Bond-Reihe auch an Schauspielern wie "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page oder Tom Hardy Interesse gezeigt haben. Lange galt Idris Elba als Favorit auf die 007-Rolle, viele Fans hätten ihn gerne als charmanten Geheimagenten gesehen. Vor Kurzem machte Elba gegenüber dem "Guardian" jedoch klar, dass es sich lediglich um Gerüchte handelt: "Es ist ein Kompliment und eine Ehre - aber es ist nichts Wahres dran", so der Golden-Globe-Gewinner.

Bis die Entscheidung fällt, wer der insgesamt siebte 007 wird, müssen sich Fans jedoch noch weiter gedulden. Im Februar erklärte Bond-Produzentin Barbara Broccoli gegenüber "LADBible", dass das Casting für den kommenden Film der Agenten-Reihe noch überhaupt nicht gestartet sei. Aktuell würde zudem noch kein Drehbuch existieren.