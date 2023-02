Nach der Netflix-Doku "Harry & Meghan" plant der Streamingdienst bereits die nächste Produktion über die britische Königsfamilie. So soll in "Scoop" das Interview von Prinz Andrew mit einer BBC-Journalistin verfilmt werden, in dem der Royal über seine Verwicklung in den Epstein-Skandal sprach,

Keine Ruhe für die britischen Royals: Bereits letztes Jahr sprachen Herzog Harry und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Dokureihe "Harry & Meghan" über die Schattenseiten des Königshauses. Dabei verurteilten sie Harrys Familie und die britische Presse aufs Schärfste, und verrieten bisher unbekannte Details. Auch "Spare", die Biografie von Herzog Harry, rückte die Familie um König Charles III. in kein gutes Licht. Nun folgt die nächste Netflix-Produktion über das britische Königshaus: "Scoop". Ist das der nächste Skandal?

Wie "Bild" berichtet, soll in dem Film das Interview von Charles' Bruder, Prinz Andrew, thematisiert werden, welches er 2019 mit der BBC führte. Darin wurde er zu seinen Verwicklungen in die Epstein-Affäre befragt. Virginia Giuffre, eines der Opfer des Investmentbankers Jeffrey Epstein, der Minderjährige sexuell ausgebeutet hatte, hatte behauptet, dass sie im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew zu Sex gezwungen wurde. Im Interview auf die Vorwürfe angesprochen, verwickelte sich der Royal in eine Reihe von Widersprüchen.

"Scoop" wird prominent besetzt sein: Die Rolle der BBC-Journalistin Emily Maitlis soll von Gillian Anderson ("Akte X", "The Crown") verkörpert werden, während Rufus Sewell ("Kaleisdoscope", "The Man In The High Castle") Prinz Andrew spielen soll. Auch Keeley Hawes und Billie Piper sind Teil des Casts. Letztere übernimmt die Rolle der BBC-Produzentin Sam McAllister, die sich damals das Interview sicherte und die Buchvorlage zum Film schrieb.

"Scoop"-Regisseur:"Es ist ein Film über Macht"

Im Gespräch mit "The Sun" schwärmte McAllister über die Planungen zu Film: "Billie Piper, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, dabei zu beobachten, wie sie 'mich' spielt, wird ein Moment sein, in dem ich mich kneifen muss. Ich bin wirklich begeistert, an diesem Film beteiligt zu sein." Die Regie soll Philip Martin übernehmen, der bereits an einigen Folgen von "The Crown" mitwirkte. "Es ist ein Film über Macht, Privilegien und unterschiedliche Perspektiven und darüber, wie wir - ob in glitzernden Palästen oder in Hightech-Redaktionen - beurteilen, was wahr ist", erklärte er.

Könnte "Scoop" der nächste Skandal für die britische Königsfamilie werden? "Bild" zitiert einen "Palast-Insider": "Das ist schlimm! Und für den König so kurz vor seiner Krönung eine weitere große Sorge." Die Quelle weiter: "Charles und Andrew hatten noch nie ein gutes Verhältnis. Der Film wird alles nur noch schlimmer machen."