"Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "What's Love Got To Do With It?" und "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Spider-Man: No Way Home", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Panther: Wakanda Forever" - das waren die letzten vier Filme im Marvel Cinematic Universe ( MCU). Alle gesehen? Und die 26 davor? Im MCU ohne irgendwelche Lücken auf dem Laufenden zu bleiben, ist inzwischen ein zeitintensives Unterfangen. Mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" startete dieses Jahr eine neue "Phase", die fünfte. Der Film erscheint nun ebenso wie Romantik-Komödie "What's Love Got To Do With It?" und das Fantasy-Abenteuer "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" auf DVD und Blu-ray.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (VÖ: 8. Juni)

Phase fünf also, der Beginn einer ganz neuen Erzählung: Scott Lang alias Ant-Man ( Paul Rudd) muss zu Beginn von "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" selbst immer wieder stauen, wie prächtig es derzeit in seinem Leben läuft. Als er allerdings erfährt, dass seine Teenagertochter Cassie ( Kathryn Newton) heimlich mit Hope alias Wasp ( Evangeline Lilly) und deren Vater Hank ( Michael Douglas) Forschungen über das Quantenreich betrieben hat, eine geheimnisumwitterte alternative Dimension, ist Scott nicht mehr ganz so gut gelaunt. Cassie ist es gelungen, eine Vorrichtung zu entwickeln, über die man mit eben dieser Ebene kommunizieren kann. Bei der Benutzung des Apparats werden Cassie, Scott, Hope, Hank und dessen Gattin Janet ( Michelle Pfeiffer) in den subatomaren Raum hineingesogen und treffen dort auf den rachsüchtigen Kang ( Jonathan Majors), den neuen Superschurken im MCU. Wie man es von einer Marvel-Produktion erwarten darf, zeichnet "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" die bislang wenig erforschte Parallelwelt als einen bunten, urigen Schauplatz mit allerlei skurrilen Kreaturen.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Peyton Reed, Laufzeit: 120 Minuten

"What's Love Got To Do With It?" (VÖ: 8. Juni)

Wo die Liebe hinfällt ... - Das wollen die Eltern von Kazim (Shazad Latif) nicht dem Zufall überlassen. Er lebt zwar in London, ist dort aufgewachsen, beim Heiraten orientiert man sich aber doch lieber an bewährten pakistanischen Gepflogenheiten. "Ich heirate", eröffnet "Kaz" gegenüber seiner besten Freundin Zoe ( Lily James), die ihn schon seit Kindestagen kennt. Und wer ist die Glückliche? "Das weiß ich noch nicht ..." Zoe fällt erst einmal aus allen Wolken, dann aber beschließt sie, die arrangierte Ehe ihres Kumpels in einer Dokumentation festzuhalten. "What's Love Got to Do with It?" (der Film hat nichts mit der kürzlich verstorbenen Tina Turner zu tun) wurde von dem indischen Regisseur Shekhar Kapur inszeniert, das Drehbuch schrieb Jemina Khan, und zur Besetzung gehört unter anderem auch die bekannte Hindi-Schauspielerin Shabana Azmi. Darüber hinaus konnten für den vergnüglichen Mix aus Romantic Comedy und Culture Clash auch ein paar prominente britische Namen gewonnen werden - neben Lily James ist unter anderem Oscargewinnerin Emma Thompson (als Zoes Mutter) dabei.

Preis DVD: circa 13 Euro

UK; 2022, Regie: Shekhar Kapur, Laufzeit: 106 Minuten

"Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (VÖ: 15. Juni)

Was ist "Dungeons & Dragons"? Ganz nüchtern betrachtet ein "Pen&Paper-Rollenspiel" mit Stift, Papier, ungewöhnlichen Würfeln und verschiedenen Fantasy-Figuren. Der Fan würde die Antwort so aber wohl nicht stehenlassen. Es ist die Königsdisziplin der Nerd-Freizeitbeschäftigung - mit klaren Regeln, aber inhaltlich fast ohne Grenzen. Nun wurde das Spiel (mal wieder) adaptiert, der neue Film heißt "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Angesiedelt ist die Geschichte in den "Forgotten Realms", einer der vielen Welten aus dem "D&D"-Kosmos. Der Dieb und Barde Edgin ( Chris Pine) möchte seine Tochter gerne zurückgewinnen, nachdem der Schurke Forge Fitzwilliam ( Hugh Grant) ihr den Kopf verdreht hat, und am liebsten auch gleich seine verstorbene Frau. Ein mysteriöses altes Relikt, das "Tablet of Reawakening", soll es möglich machen. Und die Hilfe einiger Freunde: Bei seinem Abenteuer wird Edgin unter anderem von einer Barbarin, einem Zauberer und einer Druidin unterstützt.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: John Francis Daley/Jonathan Goldstein, Laufzeit: 129 Minuten