Das lange Warten hat ein Ende: Schon in wenigen Monaten soll "House of the Dragon" offiziell bei Sky zu sehen sein. Was weiß man sonst noch über das "Game of Thrones"-Spin-off?

Es ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten und definitiv der größte Hit aus dem Hause HBO: Sagenhafte 59 Emmys hat "Game of Thrones" in den Jahren zwischen 2011 und 2019 neben zahlreichen weiteren Preisen, gewonnen. Nun, über zwei Jahre nach der Ausstrahlung der finalen achten Staffel, veröffentlicht HBO eine erste Spin-off-Serie. Am Mittwoch wurde der internationale Starttermin offiziell verkündet. Doch was ist darüber hinaus bislang über "House of the Dragon" bekannt? Hier kommen die Fakten.

Wann und wo läuft "House of the Dragon"?

Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll zehn Episoden umfassen. Folge eins wird am Sonntag, 21. August, beim US-Fernsehsender HBO ausgestrahlt. In Deutschland wird die Folge parallel dazu in der Nacht zum Montag, 22. August, mit Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereitstehen. Dies betrifft sowohl den englischen Originalton als auch die deutsche Synchronisation. Der Pay-TV-Sender Sky Atlantic zeigt die Episode am Montag, 22. August, um 20.15 Uhr. Weitere Episoden folgen dann im wöchentlichen Turnus. Welche Laufzeit die einzelnen Episoden haben werden, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig weiß man, ob weitere Staffeln folgen werden. Gerüchten zufolge sollen allerdings fünf Staffeln mit je zehn Episoden entstehen.

Wovon handelt "House of the Dragon"?

Basierend auf dem Roman "Feuer und Blut" (2018) von George R.R. Martin erzählt die Serie die Vorgeschichte des Hauses Targaryen von Westeros, dessen berühmteste Nachfahrin die Drachenmutter Daenaerys (Emilia Clarke) aus "Game of Thrones" ist. Die Handlung beginnt rund 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie, zu einer Zeit, als König Viserys I. auf dem Eisernen Thron sitzt. Aus seiner ersten Ehe hat Viserys I. eine Tochter namens Rhaenyra, die ihm eines Tages auf den Thron folgen möchte. Doch Viserys' zweite Ehefrau, Alicent Hightower, hat andere Pläne: Die machthungrige Frau will lieber ihren erstgeborenen Sohn, Aegon II., auf dem Thron sehen. Gleichzeitig wird auch der Bruder des Königs, Daemon Targaryen, als Thronerbe gehandelt.

Infolge der familiären Fehde formieren sich bald zwei Lager: Die Grünen unterstützen Aegon II. und dessen Mutter, während die Schwarzen zu Prinzessin Rhaenyra halten. Es entbrennt ein Bürgerkrieg, der als der "Tanz der Drachen" die verschiedenen Häuser von Westeros gegeneinander aufbringt und die Zukunft des Kontinents beeinflusst.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Drachen und Schwerter

In der Geschichte um die rivalisierenden Familien sollen zudem zwei der berühmtesten Schwerter aus dem "Game of Thrones"-Universum im Zentrum stehen. Dies berichtet "Bild" unter Berufung auf Insider-Kreise: Die Klingen Blackfyre und Darksister tauchen bereits in den Romanen von "Game of Thrones" auf. Sie sollen aus valyrischem Stahl, dem besten Metall von Westeros, geschmiedet sein. In der Prequel-Serie "House of the Dragon" soll Aegon II. Blackfyre und Daemon Targaryen Darksister tragen. Um die Schwerter und ihre jeweiligen Besitzer soll sich, den Insider-Berichten zufolge, die erste Staffel drehen.

Darüber hinaus sollen in "House of the Dragon" deutlich mehr Drachen auftreten als in "Game of Thrones". Dies verriet Martin im Podcast "The Stuff Dreams Are Made Of": "Wir hatten drei davon in 'Game Of Thrones', aber jetzt haben wir ungefähr 17. Hoffentlich werden sich auch alle ihre eigene Persönlichkeit haben und sofort erkennbar sein, wenn man sie sieht, mit den Farben und all dem. Denn die Drachen haben Persönlichkeiten in den Büchern, und es wird großartig zu sehen, wie das zum Leben erweckt wird."

Going to be on the podcast The Stuff Dreams Are Made Of co-hosted by TV showrunners David Mandel (VEEP, Seinfeld) & Ryan Condal (House of the Dragon, COLONY) Check it out along with their other episodes: https://t.co/adEYagXZaw — George RR Martin (@GRRMspeaking) September 23, 2021

Erster Teaser

Anfang Oktober 2021 veröffentlichte HBO einen ersten Teaser zur Serie: Er zeigt einige kurze Szeneneinblicke, gefolgt von einer männlichen Stimme, die sagt: "Gods, Kings, Fire and Blood. Dreams didn't make us kings, dragons did." ("Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume machten uns nicht zu Königen, Drachen taten es.")

Wer steckt hinter der Serie?

Ähnlich wie in den Anfangszeiten von "Game of Thrones" wird der Romanautor George R. R. Martin auch bei dieser Serienproduktion mitwirken: Zusammen mit Ryan J. Condal ("Hercules") wird der inzwischen 73-Jährige die Drehbücher verfassen.Im März 2021 hatte Martin einen Fünfjahresvertrag mit HBO abgeschlossen, wie das US-amerikanische Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtete. Condal wird außerdem zusammen mit dem Emmy-prämierte "Game of Thrones"-Regisseur Miguel Sapochnik als Showrunner fungieren. Regie führen Sapochnik, Clare Kilner ("Wedding Date"), Geeta V. Patel ("Meet the Patels") und Greg Yaitanes ("House"). Die Musik stammt von dem "Game of Thrones"-Komponist Ramin Djawadi. Die "Game of Thrones"-Showrunner David Benioff und D. B. Weiss sollen, laut Aussagen des HBO und HBO Max Content-Chef Casey Bloys, allerdings nichts mit der Produktion zu tun haben.

Was ist über den Cast bekannt?

Die Macher haben bereits einige der Haupt- und Nebendarsteller von "House of the Dragon" offiziell bestätigt: Der britische Schauspieler Paddy Considine ("Tyrannosaur - Eine Liebesgeschichte") wird demnach die Hauptrolle des Königs Viserys Targaryen I. übernehmen. Er wurde als Nachfolger des alten Königs Jaehaerys Targaryen beim Großen Rat in Harrenhal gewählt. Viserys sei ein "warmherziger, freundlicher und anständiger Mann", heißt es auf der Website von HBO, der nur das Erbe seines Großvaters weiterführen wolle: "Aber wie wir aus Game of Thrones gelernt haben, machen gute Männer nicht unbedingt große Könige."

Steve Toussaint als "Seeschlange"

Hauptdarsteller Steve Toussaint ("CSI: Miami") wird ferner den als "Seeschlange" bekannten Lord Corlys Velaryon spielen. Er gilt als der berühmteste nautische Abenteurer von Westeros. Sein Haus Velaryon ist so alt wie das Haus Targaryen und beansprucht die größte Marine der Welt.

Emma D'Arcy auf dem Sprung zum Weltstar

Die Hauptrolle der Prinzessin Rhaenyra Targaryen wird von der britischen Schauspielerin Emma D'Arcy verkörpert. Die 29-Jährige kennt man unter anderem aus der Serie "Truth Seekers" auf Amazon Prime.

Eine Frau auf dem Thron?

Rhaenyras Mutter ist bei der Geburt eines Sohnes gestorben, der ebenfalls kurze Zeit später starb. Als Drachenreiterin und Tochter des Königs erhebt Rhaenyra in "House of the Dragon" Anspruch auf den Thron. Doch als Frau gilt sie in den Augen vieler als ungeeignet.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Der Mann für die Prinzenrolle

Als eine Schlüsselfigur der Serie gilt außerdem Prinz Daemon Targaryen, der jüngere Bruder des Königs. Gespielt wird er von dem britischen Schauspieler Matt Smith. Der heute 39-Jährige war von 2016 bis 2017 als Prinz Philip in der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" zu sehen.

Die schönste Frau in den Sieben Königslanden

Olivia Cooke ist unter anderem für ihre Rolle in dem oscarprämierten Musik-Drama "Sound of Metal" bekannt. In "House of the Dragon" übernimmt die 28-Jährige nun die Hauptrolle der Alicent Hightower: Alicent ist die Tochter von Otto Hightower, der rechten Hand des Königs, und gilt als die schönste Frau in den Sieben Königslanden. Nach ihrer Hochzeit mit König Viserys bekommt sie mehrere Kinder. Alicent ist eine politisch denkende Frau, die ihren erstgeborenen Sohn auf dem Thron sehen will. Dies ist einer der Auslöser für den "Tanz der Drachen".

"Notting Hill"-Star Rhys Ifans als Otto Hightower

Otto Hightower wird wiederum von dem "Notting Hill"-Star Rhys Ifans verkörpert. Otto gilt als loyal und treu. Seine größte Sorge ist Daemon, der Bruder des Königs.

Sonoya Mizuno spielt eine Vebündete von Prinz Daemon

Als eine Verbündete von Prinz Daemon tritt zudem die britisch-japanische Schauspielerin, Tänzerin und Model Sonoya Mizuno ("Ex Machina") auf. Parallel zum Starttermin veröffentlichte HBO am Mittwoch ein erstes Foto der Figur auf Instagram:

Fabien Frankel als berüchtigter Schwertkämpfer

Der 27-jährige Fabien Frankel spielt die Hauptfigur Ser Criston Cole, einen berüchtigten Schwertkämpfer aus einfachem Hause.

Eve Best spielt Prinzessin Rhaenys Velaryon

Die letzte bekannte Hauptrolle ist die der Prinzessin Rhaenys Velaryon. Als "Die Königin, die es nie gab" wurde sie vom Großen Rat als Thronfolgerin übergangen. Stattdessen wurde ihr Cousin Viserys bevorzugt. Rhaenys Velaryon, die mit Lord Corlys Velaryon verheiratet ist, wird von Eve Best ("Nurse Jackie") verkörpert.

Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller

Auch die Rollen einiger Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller sind offiziell bestätigt: Die im Jahr 2000 gebornene Milly Alcock ("Upright") übernimmt die Rolle der jungen Prinzessin Rhaenyra Targaryen, während die 18-jährige Emily Carey ("Anastasia") die junge Alicent Hightower spielt.

Ryan Corr als "Knochenbrecher"

Der Australier Ryan Corr ("Holding the Man") wird Ser Harwin Strong spielen. Der Ritter gilt als der stärkste Mann der Sieben Königslande und ist deshalb auch unter dem Spitznamen "Knochenbrecher" bekannt. Er ist der älteste Sohn von Lyonel Strong und Erbe von Harrenhal.

Jefferson Hall kennen "Game of Thrones"-Fans noch aus der ersten Staffel der Fantasy-Serie: Damals spielte der Brite Ser Hugh. Im Prequel "House of the Dragon" wird der inzwischen 44-Jährige nun in einer Doppelrolle zu sehen sein: Zum einen spielt Hall Lord Jason Lannister, das Oberhaupt des Hauses Lannister. Zum anderen verkörpert er dessen Zwillingsbruder Tyland Lannister, einen "gerissenen und berechnenden Politiker", wie es auf der HBO-Website heißt. Der 76-jährige David Horovitch ("Victoria, die junge Königin") wiederum verkörpert Großmaester Mellos, den Berater von Viserys I. Targaryen. Er sei "eine Stimme der Vernunft", wie HBO in der Figurenbeschreibung schreibt.

Their reign has just begun.

Ryan Corr, Jefferson Hall, and David Horovitch have been cast in #HouseoftheDragon. The @HBO original series premieres on @HBOMax in 2022. Learn more: https://t.co/k34dQNSY06 pic.twitter.com/Ml5ZyWehlX — House of the Dragon (@HouseofDragon) September 24, 2021

Graham McTavish ist tatsächlich dabei

Wenig überraschen dürfte die Fans zudem der nun offiziell bestätigte Auftritt von Graham McTavish ("Outlander", "Der Hobbit"): Vor der offiziellen Bekanntgabe hatte es bereits Gerüchte über seine Teilnahme an der Serie gegeben, nachdem McTavish im Kostüm am Set gesichtet wurde und er in einem Interview vage Andeutungen gemacht hatte. Fans vermuteten damals, dass er entweder Ser Harrold Westerling, einen Kommandanten der Königsgarde von König Viserys I, oder Lyonel Strong, Lord von Harrenhal, spielt. Tatsächlich wird der 61-Jährige Ser Harrold Westerling spielen, einen Mann, dem Ehre und Ritterlichkeit alles bedeuten.

Die Rolle von Lord Lyonel Strong, dem Vater von Larys und Meister des Rechts, wird hingegen Gavin Spokes ("Brexit: Chronik eines Abschieds") innehaben. Lyonel Strongs jüngerer Sohn Larys Strong wird von Matthew Needham ("Sanditon") verkörpert. Ebenfalls bestätigt ist Bill Paterson ("Fleabag") als Lord Lyman Beesbury von Honeyholt, der Meister der Münze in König Viserys' kleinem Rat.

Fire cannot kill a dragon.

Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson, and Gavin Spokes have been cast in the @HBO original series #HouseoftheDragon, coming to @HBOMax in 2022. Learn more: https://t.co/k34dQNSY06 pic.twitter.com/EeSaKTayTE — House of the Dragon (@HouseofDragon) September 24, 2021

Weitere Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller

Aegon Targaryen, der erstgeborene Sohn von König Vsery und seiner zweiten Frau Alicent Hightower, wird von Tom Glynn-Carney verkörpert. Der 27-jährige Brite war unter anderem in der Filmbiografie "Tolkien" (2019) sowie in dem Historiendrama "The King" (2019) zu sehen. Aegons jüngeren Bruder Aemond Targaryen spielt der Brite Ewan Mitchell, seine jüngere Schwester Helaena Targaryen spielt Phia Saban.

Der Rolle von Ser Laenor Velaryon, dem Sohn von Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen, nehmen sich gleich zwei Schauspieler an: John Macmillan ("Back") spielt den erwachsenen Ser Laenor Velaryon, Theo Nate ("Time") spielt sein jüngeres Ego. Corlys Tochter Lady Laena Velayron wird von Savannah Steyn ("Crawl") verkörpert. Diese wiederum hat zwei Töchter: Die ältere heißt Baela Targaryen und ist Reiterin des Jungdrachen Mondtänzerin. Sie wird von Bethany Antonia ("Wer einmal lügt") gespielt. Die jüngere Rhaena Targaryen wird gespielt von Phoebe Campbell ("Die letzte Drachentöterin").

Komplettiert wird der Cast durch Wil Johnson ("Outlander"), der den jüngeren Bruder von Coryls Velaryon, Ser Vaemond Velaryon, spielt, sowie Harry Collett ("Die fantastische Reise des Dr. Dolittle") als Jacaerys Velaryon, der älteste Sohn von Rhaenyra Targaryen.

Wie laufen die Dreharbeiten?

Die Dreharbeiten zu "House of the Dragon" begannen 2021: Ende April twitterte der offizielle Account der Serie ein Bild von der Leseprobe. Dazu schrieben die Verantwortlichen: "Feuer wird herrschen. Die @HBO Original Serie #Houseofthedragon ist offiziell in Produktion", gefolgt von dem Ausstrahlungsstart 2022 sowie einem Feuer- und einem Drachen-Emoji.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Dreharbeiten sind abgeschlossen

In der Zwischenzeit wurden auch erste Szenenfotos von den Dreharbeiten im kornischen Penzance veröffentlicht. Der HBO und HBO Max Content-Chef Casey Bloys hat bereits einige Szenen gesehen. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Branchenblatt "Variety" sagte er: "Es sieht spektakulär aus. Die Besetzung, die (Sapochnik) und Ryan zusammengestellt haben, sieht gut aus."

Am 17. Februar 2022 verkündete Romanautor George R.R. Martin: "Aufregende Neuigkeiten aus London - ich wurde informiert, dass die Dreharbeiten für die erste Staffel von House of the Dragon abgeschlossen sind. Ja, alle zehn Folgen. Ich habe grobe Ausschnitte von einigen davon gesehen und ich liebe sie. Natürlich muss noch eine ganze Menge mehr an Arbeit erledigt werden. Spezialeffekte, Farbkorrekturen, Musik, all die Arbeit der Postproduktion. Aber die Arbeit der Autoren, des Regisseurs, der Schauspieler: All das sieht grandios aus. Ich hoffe, es wird euch so gut gefallen, wie mir."

#TargaryenThrusday BONUS Exciting news out of London — I am informed that shooting has WRAPPED for the first season of HOUSE OF THE DRAGON. https://t.co/DZ2uMICFck pic.twitter.com/05tEfHWFqj — George RR Martin (@GRRMspeaking) February 18, 2022

Wo wird "House of the Dragon" gedreht?

Doch nicht nur das britische Cornwall soll Kulisse für "House of the Dragon" sein: Auch in Nordirland, Malta und Kroatien fanden angeblich Dreharbeiten statt. Die Fanseiten "Wiki of Thrones" und "Watcher on the Wall" berichteten zudem von Dreharbeiten in Spanien: Die Burg La Calahorra in der Provinz Granda in Andalusien soll dabei einer der Hauptdrehorte sein. Auf Twitter wurden zudem Bilder vom Set in der spanischen Provinz Cáceres veröffentlicht:

Comienzan a montarse los escenarios para el rodaje de “House of the dragon” en Cáceres. @Los7Reinos pic.twitter.com/juxpVwf0XD — Heisenberg (@javiborrega) October 4, 2021

Anschließend zogen Cast und Crew wohl weiter nach Portugal, genauer gesagt auf die Burg Monsanto: Für den Drehzeitraum zwischen dem 26. und 31. Oktober wurden dort bereits Komparsinnen und Komparsen gesucht: Die Männer und Frauen sollten, Medienberichten zufolge, zwischen 18 und 70 Jahren alt sein sowie in oder in der Nähe von Monsanto wohnen. Laut einem Bericht der Lokalzeitung "Jornal do Fundão" wurden die Männer aufgefordert, "ihre Gesichtsbehaarung wachsen zu lassen". Außerdem mussten die Komparsen für lange Dreharbeiten bei Tag, aber auch bei Nacht zur Verfügung stehen.

Wird es weitere Prequels geben?

Medienberichten zufolge soll es neben "House of the Dragon" weitere Spin-offs zu "Game of Thrones" geben: Eine der Serien soll "9 Voyages" ("Neun Reisen") heißen. Im Zentrum soll dabei die "Seeschlange" Lord Corlys Velaryon stehen. "Variety" zufolge soll der britische Drehbuchautor Bruno Heller ("The Mentalist") in die Entwicklung involviert sein.

Ein zweites Projekt namens "10.000 Ships" ("10.000 Schiffe") wird dem Vernehmen nach rund 1.000 Jahre vor der Handlung in "Game of Thrones" spielen. Dabei soll die Geschichte der Prinzessin Nymeria erzählt werden, die nach ihrer Niederlage im sogenannten Zweiten Gewürzkrieg von Essos zum Königreich Dorne in Westeros aufbricht, um dieses zu erobern und zu regieren. Einem Artikel des US-Branchenblatts "Deadline" zufolge, hat HBO inzwischen bei Amanda Siegler das Drehbuch in Auftrag gegeben. Romanutor Martin wiederum schrieb Anfang 2022, dass es unklar sei, ob die Arbeiten daran tatsächlich weitergehen.

"Flea Bottom" ("Flohloch") wiederum spiele in dem gleichnamigen Slum von King's Landing. Im Zentrum stünden passenderweise die ärmsten Bewohner von Westeros. Außerdem seien eine Serie über das Roma-Prequel "Tales of Dunk and Egg" (deutscher Titel: "Der Heckenritter von Westeros") von George R. R. Martin sowie eine Animationsserie geplant.

"'House of the Dragon' ist die einzige, die gedreht wird"

Ob und wann die Spin-offs zu sehen sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Dies betonte der HBO-Chef Casey Bloys vor einigen Monaten in einem Interview mit "Variety": "'House of the Dragon' ist die einzige, die gedreht wird. Alle anderen sind in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Die Leute denken vielleicht, dass wir im Moment zehn Serien drehen. Es gibt eine, die 2022 auf Sendung gehen wird. Wir werden sehen, wie die anderen Drehbücher vorankommen." Tatsächlich wurde in der Vergangenheit bereits eine erste Prequel-Serie mit Naomi Watts ("King Kong") vorzeitig gecancelt: Die bereits gedrehte Pilotfolge wurde nie öffentlich gezeigt.