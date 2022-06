Nach siebenjähriger Pause kehrt im November endlich die "Wok-WM" zurück. Im Rahmen der digitalen Screenforce Days 2022 verriet ProSieben, was der Sender demnächst sonst noch vorhat.

Mit der "Wok-WM" hatte ProSieben von 2003 bis 2015 in der kalten Jahreszeit ein verlässliches Show und Sport-Event im Programm. Nach dem Ende von Stefan Raabs Fernsehkarriere vor der Kamera war es aber schließlich auch mit dem Wok-Sport vorbei. Nun jedoch dürfen sich Fans des verrückten Rennens wieder einen Termin im Kalender vormerken.

"In Winterberg rauschen am 12. November die Woks die Eisrinne runter", kündigte Daniel Rosemann bei den in dieser Woche stattfindenden Screenforce Days an, bei denen sich Medienhäuser ihren Werbekunden und auch der Öffentlichkeit vorstellen. Bereits im Februar hatte der ProSieben-Senderchef bestätigt, dass die Show zurückkehren soll - präsentiert von Sebastian Puffpaff, der schon im vergangenen Jahr bei "TV Total" die Nachfolge von Raab angetreten hat.

Neben der "Wok-WM" enthüllte die rote Sieben zudem weitere Programmpläne für die kommende Saison: Selbst produzierte Inhalte sollen demnächst an satten fünf Abenden pro Woche laufen. "Der Sonntagabend wird der fünfte Abend der Woche sein, an dem wir nahezu ausschließlich Eigenproduktionen zeigen", erklärte Rosemann. "Wir gehen den Weg weiter, den wir vor vier Jahren erfolgreich eingeschlagen haben: Mehr ProSieben von ProSieben auf ProSieben." Die sonntägliche Primetime sei deshalb zukünftig für Formate reserviert, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer "Prominente zu Sehnsuchtsorten begleiten" dürfen.

Vier neue Promi-Formate am Sonntagabend

Insgesamt vier neue Produktionen sind laut ProSieben für den Sendeplatz am Sonntagabend geplant: "Mission: Job Unknown", "Local Hero", "World Most Dangerous Roads" und "Country Challenge" ( Arbeitstitel). In letzterem Format, einer Live-Show, müssen Promis in den verschiedensten Ländern skurrile Herausforderungen lösen - am Schluss entscheidet das Publikum, welcher berühmte Kandidat die Aufgabe am besten gemeistert hat. In "Mission: Job Unknown" dürfen Stars wie Oliver Pocher und Thomas Hayo neue Berufe ausprobieren. Sie versuchen sich unter anderem als "Geisterjäger in Irland", "Rettungsschwimmer in Mexiko" und "Bodyguards in den USA".

Auch in "Local Hero" müssen sich Promi-Reisende landesspezifischen Challenges stellen und möglichst viel über die jeweilige Kultur herausfinden. Noch abenteuerlicher wird es in "World Most Dangerous Roads" ( Arbeitstitel): ProSieben bittet "16 Prominente für einen besonderen Abenteuer-Tripp hinters Steuer". Es geht darum, in Teams "die gefährlichste Route eines Landes zu meistern". Adrenalin pur also!