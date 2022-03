"Cyrano", "The Card Counter" und Robert Pattinson in einem Drei-Stunden-Blockbuster als "The Batman": Das sind die Kino-Neustarts am 3. März.

Ben Affleck als Regisseur und Hauptdarsteller, so war es eigentlich geplant. Der Film sollte an die Ereignisse von "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2013) und "Justice League" (2017) anknüpfen, Affleck also noch einen Solo-Auftritt im Fledermaus-Kostüm bescheren, das Drehbuch stand - Arbeitstitel: "The Batman". Es kam dann aber doch alles ganz anders, nur der Titel von damals ist geblieben. Statt eines ziemlich alten Batman bekommt das Publikum nun einen ziemlich jungen, und wo "The Batman" einst noch als eine Art Abschluss gedacht war, steht wieder einmal der Anfang von etwas Neuem.

Nach mehreren Startverschiebungen setzen die Kinobetreiber riesige Hoffnungen auf "The Batman", viele erwarten den umsatzstärksten Film des Jahres. Aber auch in den etwas kleineren Sälen gibt es Neues zu sehen: Peter Dinklage spielt in "Cyrano" einen liebestollen Dichter aus dem 17. Jahrhundert; Oscar Isaac wird in "The Card Counter" zum Kartenzähler mit dunkler Vergangenheit.

The Batman

Robert Pattinson? Dieser windige Kerl, dieses halbe Hemd als Batman? Die Verwunderung war durchaus groß, als bekannt wurde, dass "Twilight"-Star Pattinson anstelle von Ben Affleck die Hauptrolle in "The Batman" übernehmen würde. Die meisten Zweifler sind, vor allem dank der vielversprechenden Trailer, aber schon lange vor dem Filmstart wieder verstummt.

Ersten Eindrücken nach zu urteilen hat Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves ("Planet der Affen: Survival") den Film noch finsterer angelegt, als man es von früheren Batman-Auftritten kennt, außerdem soll der DC-Superheld diesmal mehr "Detektivarbeit" leisten und etwas weniger prügeln. Die eigentliche Handlung von "The Batman" wurde aber bis zuletzt streng geheim gehalten.

Immerhin, aus den Trailern kennt man bereits einige zentrale Figuren. Paul Dano spielt den Riddler, Colin Farrell ist als Oswald Cobblepot (der Pinguin) dabei, Andy Serkis verkörpert Bruce Waynes treuen Diener Alfred und Jeffrey Wright schlüpft in die Rolle von Commissioner Gordon. Auch Catwoman ist dabei, gespielt von Zoe Kravitz. Darüber hinaus, so wurde bereits spekuliert, könnte es vielleicht auch noch ein paar Überraschungen geben.

Knapp drei Stunden Spielzeit sind es am Ende - der längste "Batman"-Film aller Zeiten. Und es könnte noch einiges obendrauf kommen, zumal das DC-Universum ja auch noch einige weitere spannende Batman-Schurken bereithält. Einige Medien berichteten bereits von einer geplanten Trilogie, und Matt Reeves selbst fantasierte zuletzt schon davon, in einer möglichen Fortsetzung Mr. Freeze eine neue Chance zu geben.

Cyrano

Die Geschichte des Cyrano ist heute vielleicht nicht mehr jedem geläufig, aber wenn man eine der ikonischen Szenen schildert, wird es klingeln: Ein Poet flüstert seinem Kameraden liebliche Zeilen zu, mit der dieser eine Frau oben am Balkon bezirzen soll. Dabei, oh Drama, liebt der Souffleur die holde Schönheit doch selbst! Gemäß der literarischen Vorlage von Edmond Rostand (1897) wurde Cyrano in der Vergangenheit zumeist mit absurd langer Nase dargestellt (unter anderem auch schon von Gérard Depardieu). In einer neuen, pompös ausgestatteten Musical-Adaption übernimmt nun Peter Dinklage die Hauptrolle.

Das Drama spielt im 17. Jahrhundert. Cyrano de Bergerac ist ein herausragender Dichter, aber nicht unbedingt der Meinung, dass die Feder mächtiger sei als das Schwert. Wer ihn brüskiert und etwa als "Wicht" oder "Missgeburt" bezeichnet, den fordert er ohne Weiteres zum Duell. Im Kampf um die schöne Roxanne (Haley Bennett) aber wird er mit Blutvergießen nicht weiterkommen. Und überhaupt, es ist ja eigentlich eine aussichtslose Sache.

Die schöne Roxanne ist verliebt in den schönen Kadetten Christian (Kelvin Harrison Jr.) - und er in sie. Nur fehlt es Christian, in früheren Adaptionen stets als recht einfältig dargestellt, ein bisschen an Kultur und vor allem an den richtigen Worten, um Roxanne endgültig für sich zu gewinnen. Ehrenmann Cyrano entschließt sich, seinem Nebenbuhler zu helfen. "Meine Worte aus Eurem Munde - ich mache Euch zum Romantiker."

Regisseur Joe Wright ("Stolz & Vorurteil") inszeniert "Cyrano" mit aufwendigen Kostümen, prachtvollen Kulissen, groß choreografierten Musical-Szenen und all der Tragik, die bei so einem Stoff eben dazugehört. Denn am Ende so einer bittersüßen Dreiecks-Romanze, das ist klar, muss irgendjemand auf der Strecke bleiben. Taschentücher bereithalten!

The Card Counter

Kleine Einsätze, moderate Gewinne, nicht auffallen. William Tell (Oscar Isaac) ist Pokerspieler und gewinnt, weil er die Karten zählt - ein cleverer Typ, aber nicht von der unbedarften und charmanten Sorte, wie man sie aus ähnlichen Filmen kennt. Tell saß acht Jahre lang im Militärgefängnis, hat schlimme Dinge getan und gesehen. Diese düstere Vergangenheit holt ihn in "The Card Counter" irgendwann wieder ein.

Regisseur und Drehbuchautor Paul Shrader ("Der Gejagte", "First Reformed"), der auch schon viel mit Scorsese arbeitete, ist bekannt für fein gesponnene, komplexe Thriller. Mit "The Card Counter" erzählt er diesmal eine Schuld-und-Sühne-Geschichte zwischen All-In-Poker und persönlichen Abgründen - nuanciert, fesselnd und unkonventionell, aber nichts für zart besaitete Zuschauer. Bei den Filmfestspielen in Venedig war "The Card Counter" für den Goldenen Löwen nominiert.

Tell tingelt im Film von Stadt zu Stadt, bis er irgendwann auf den jungen Cirk (Tye Sheridan) trifft. Ex-Soldat Tell kannte seinen Vater, die beiden waren zusammen in Abu Ghuraib gewesen, und die Zeit hat Spuren hinterlassen: "Nichts kann rechtfertigen, was wir getan haben." Cirk aber, dessen Vater sich inzwischen das Leben genommen hat, geht es nicht um eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Er möchte Major John Gordo (Willem Dafoe), einen der Hauptverantwortlichen für die Folterungen in Abu Ghuraib, zur Rechenschaft ziehen, und Tell, der damals zum "Sündenbock" gemacht wurde, soll ihm dabei helfen.