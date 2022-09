Schauspieler Christoph Maria Herbst gehört zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands und kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet er nun Details über seine Schulzeit und beruflichen Träume als Jugendlicher.

Mathematik, Deutsch, Religion oder Geschichte: Das ein oder andere Schulfach hat doch jeden von uns früher gequält, wenn wir mal ehrlich sind. Während die einen sprachliche Fächer bevorzugen, können die anderen eher in Physik oder Chemie überzeugen. Auch Schauspieler Christoph Maria Herbst hatte mit dem ein oder anderen Hassfach zu kämpfen. Anlässlich seiner neuen TV-Komödie "Lehrer kann jeder!" (Donnerstag, 8. September, 20.15 Uhr, ZDF) sprach der 56-Jährige jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau über seine Schulzeit - und verriet dabei, was er eigentlich werden wollte.

"Ich war eher so der Geisteswissenschaftler und fühlte mich bei den Sprachen mehr zu Hause", gestand Herbst, "die Naturwissenschaften fühlten sich bei mir nicht so wahnsinnig wohl und umgekehrt auch nicht." Er sei immer noch in Latein und Altgriechisch sehr fit und könnte sich "mit Sokrates oder Julius Cäsar jetzt prima in Originalsprache über den gallischen Krieg unterhalten". Allgemein sei Herbst "eher Altsprachler" statt "Neusprachler. Das kam mir auch entgegen, weil ich ja über viele Jahre katholischer Priester werden wollte."

Aber warum ist der gebürtige Wuppertaler überhaupt Schauspieler geworden? "Weil mir dann nämlich meine allererste Freundin dazwischengrätschte und mir auffiel, dass es da ja dieses Zölibat gibt. Das alles unter einen Hut zu bringen, konnte ich mir dann doch nur schlechterdings vorstellen."

"Das war echt faszinierend"

Auf die Frage, ob Christoph Maria Herbst gerne die Schulbank drückte, antwortete er: "Ich bin gern in die weiterführende Schule gegangen, weil wir so tolle Lehrer hatten. In der differenzierten Oberstufe habe ich die zu wählenden Fächer nicht danach ausgesucht, ob sie mich interessieren, sondern ob ich fand, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer genügend Charisma hat." Besonders sein Altgriechisch-Lehrer Herr Hoske, "der selber aussah wie Sokrates", habe bei ihm großen Eindruck hinterlassen. "Das war einfach eine große Freude, zu dem in den Unterricht zu gehen", schwärmte Herbst.

Vor allem zwischenmenschlich hätte es zwischen dem Schauspieler und seinem Lehrer damals gepasst: "Der war Humanist durch und durch, und der hatte etwas Prägendes für mein Leben, wie ich auf die menschliche Existenz und das menschliche Miteinander gucke. Oftmals ging es da gar nicht mehr um Griechisch oder um das Übersetzen irgendwelcher Texte, sondern man hat mehr über das Leben an sich gesprochen, das war echt faszinierend."