Lange geplant, häufig verworfen - nun startet die Verfilmung "Halo"-Videospielreihe wirklich und ist vor allem für Gamer interessant.

Nach mehr als 20 Jahren hat es der Master Chief endlich geschafft: Er ist Protagonist einer großen Verfilmung der extrem beliebten und noch profitableren Computerspielreihe. Der Supersoldat tritt zwar nicht im Kino auf, wie vor Jahren geplant, aber immerhin in einer hochwertig produzierten Serie: "Halo" ist ab 24. März mit wöchentlich einer neuen von insgesamt neun Folgen bei Sky Q und Sky Ticket abrufbar und wird ab 25. März immer freitags bei Sky Atlantic ausgestrahlt.

Der große Auftritt sei dem Supersoldaten gegönnt: Seit 2001 rettet der Master Chief John-117 die Menschheit vor außerirdischen Gefahren (aktuell in "Halo Infinite") und liefert schlagkräftige Argumente für die Anschaffung einer Xbox-Konsole. In der Serien-Umsetzung, vom neuen US-amerikanischen Streaming-Anbieter Paramount+ produziert, schlüpft Pablo Schreiber ("American Gods") in die Rüstung des Unbesiegbaren. Ihm zur Seite stehen Natascha McElhone ("Californication") als Dr. Halsey und Jen Taylor, die die Künstliche Intelligenz Cortana verkörpert (und dabei ein wenig wie aus "Final Fantasy" entsprungen aussieht).

Viel Show, wenig Neugier

Die ersten beiden Folgen zeigen vor allem ein hohes Produktionsniveau mit Spartan-Supersoldaten, Covenant-Aliens samt Energieschwertern und zahlreichen Gimmicks aus der Videospielreihe. Der Einsatz von allen möglichen ikonischen Waffen und Gerätschaften sowie zahlreiche Aufnahmen aus der Egoshooter-Perspektive sind dabei ganz offenkundig nur dafür gemacht, dem Zielpublikum eine vertraute Umgebung zu bieten, in der sich eine eigene Story entwickelt.

Es wird nämlich auch gemenschelt in einer Geschichte, die verschiedene Elemente aus Videospielen, Comics und Romanen des "Halo"-Kanons neu kombiniert und weiterentwickelt. Master Chief rettet nach dem ersten Kampf der Spartans gegen die Covenants die junge Rebellin Kwan Ha Boo (Yerin Ha): Die einzige Überlebende des Alien-Angriffs und ein mysteriöses Artefakt sind die Schlüssel zu seiner Vergangenheit, die in Erinnerungsfetzen immer wieder vor seinem inneren Auge auftaucht.

Spannend ist das alles aber nicht, so ehrlich muss man nach den ersten beiden Folgen sein. Außer der technischen Umsetzung und dem bürokratischen Realismus im UNSC-Hauptquartier gibt es wenig, was neugierig macht. Die zweite Staffel wurde trotzdem bereits vor dem Start der ersten in Auftrag gegeben.