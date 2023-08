Wacken versinkt im Regen - und die Veranstalter ziehen drastische Konsequenzen: Ab sofort sind die Schotten bei dem Kultfestival dicht. Kurz vor dem geplanten Start der Großveranstaltung am Mittwoch zeigten sich deshalb viele Fans in den sozialen Medien ratlos und enttäuscht.

Regenchaos statt Festivalfeierlaune: Beim Wacken Open Air ist dieses Jahr alles anders. Der Grund sind die schlechten Wetterbedingungen. Der Dauerregen hat das Festivalareal in eine Schlammlandschaft verwandelt, weshalb die Veranstalter am Dienstagabend einen Anreisestopp verhängten. Gleichwohl versicherten die Verantwortlichen, dass Musikfans ohne eigenes Fahrzeug weiterhin mit Zutritt zum Gelände rechnen können.

Doch auch dieses Versprechen musste am Mittwochmorgen revidiert werden. Via Instagram meldet sich Co-Gründer Thomas Jensen zu Wort: "Liebe Metalheads! Wir haben alles versucht, was möglich ist. Die Crew hat draußen gekämpft. Aber mehr geht nicht." In letzter Konsequenz müsse man "deshalb schweren Herzens" und erstmals in der Festivalhistorie "das Gelände zumachen". Informationen über das weitere Vorgehen seien über das ständig aktualisierte Q&A, via Social-Media-Kanäle und die Wacken-App verfügbar, versicherte Jensen.

Wacken-Veranstalter würdigt "Riesen-Solidarität der Dörfer um Wacken"

"Ich weiß nicht, was schwerer ist: Die zwei Absagen in der Pandemie oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, sagen, ihr könnt nicht mehr kommen", räumte der Veranstalter in der Videobotschaft ein. Außerdem nutzte er die Gelegenheit, den Helfern zu danken: "Danke an alle, die sich hier den Arsch aufreißen, um noch ein Festival möglich zu machen." Außerdem wies Jensen auf die "Riesen-Solidarität der Dörfer um Wacken" hin, "wo Leute selbstlos Schlafplätze angeboten haben."

Bei den Fans sorgte Thomas Jensen mit seiner Videobotschaft für gespaltene Reaktionen. Während einige Nutzer Verständnis für die Ausnahmesituation zeigten, machte sich in der Kommentarspalte auch viel Ärger und Frust breit. "Hauptsache nicht einmal das Wort Entschuldigung in den Mund nehmen", kritisierte ein User. "Entschuldigung für misslungene Kommunikation, Entschuldigung für die Strapazen. Entschuldigung für die desaströse Organisation."

Wacken-Fans ärgern sich über "Kommunikationsdesaster"

An anderer Stelle war von "Kommunikationsfail" die Rede. Sauer stieß vielen Festivalanhängern auch die Tatsache auf, dass der Clip mit der Information über den Einreisestopp mit Aufnahmen feiernder Metalheads, die es noch auf das Gelände geschafft hatten, abgebunden wurde. "Diese gestellten Szenen am Schluss sollen der Motivation dienen? Besser weglassen, denn das sieht, wenn man emotional aufgeladen ist, eher nach Verhöhnung aus", ärgerte sich ein Nutzer in den Kommentaren. Ein weiterer fügte süffisant hinzu: "Ein perfekter Abschluss eines Kommunikationsdesasters."

Wie es konkret für all diejenigen weitergeht, die es nicht auf das Gelände geschafft haben ließ Thomas Jensen noch offen. Vage formulierte er, man werde "sich etwas einfallen lassen". Er hoffe aber, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer via Live-Stream bei MagentaTV mitfiebern würden: "Macht ein Bier für uns und die Crew auf, und lasst uns Heavy Metal feiern."