Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. stellt sich die Frage, wo der neue britische König wohnen wird. Klar ist: Charles III. und Camilla werden vorerst nicht in den Buckingham Palace ziehen.

Charles III. und Camilla werden ihre langjährige Residenz Clarence House nicht verlassen - zumindest nicht in naher Zukunft. Berichten der britischen Presseagentur PA zufolge werden derzeit noch größere Renovierungsarbeiten am Buckingham Palace vorgenommen, weshalb der frischgebackene König vorerst im 1825 erbauten Clarence House bleiben werde, in welchem er und Camilla seit 2003 leben.

Mit einem Ende der 369 Millionen Pfund teuren Bauarbeiten am Buckingham Palace soll demnächst noch nicht zu rechnen sein. Unter anderem sollen die elektrische Verkabelung, die Sanitäranlagen und die Heizung erneuert werden, was der Meldung zufolge bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen kann.

Der Palast im Stadtbezirk City of Westminster, der als offizielle Residenz der britischen Monarchen gilt, wird seit 2020 renoviert. Die 52 Königs- und Gästezimmer und 188 Personalräume umfassenden Wohnräume zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen Londons und sind seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am vergangenen Donnerstag zur Pilgerstätte für Trauernde geworden.