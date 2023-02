Ein länderübergreifendes Investigativ-Netzwerk, an dem auch Redakteure von ZDF-"frontal" beteiligt waren, schockt mit alarmierenden Aufdeckungen: Die sogenannten "Storykillers"-Recherchen zeigen auf, wie eine israelische Firma gegen Geld Desinformationskampagnen anbietet.

Ein Aufregerthema, mit heißer Nadel gestrickt und kurzfristig ins Programm gehoben: Ab sofort ist in der ZDF-Mediathek die neue Dokumentation "frontal: Digitale Söldner uncovered" zu sehen, in der es um die Machenschaften einer israelischen Firma geht, die gegen Geld weltweit Desinformationskampagnen anbietet. Mit gezielten Manipulationen können so gesellschaftliche Stimmungen beeinflusst und sogar Wahlen manipuliert werden. Auch ZDFheute.de berichtet ab Mittwoch, 15. Februar, nachrichtlich darüber.

Wenn "Jorge" seine Avatar-Armee in Bewegung setzt

Hinter der Dokumentation steckt die vernetzte Recherche-Arbeit von mehreren Monaten - tät war ein globales Team des "Forbidden Stories"-Investigativ-Netzwerks. Es bildet sich aus Journalisten nicht nur von ZDF-"frontal", sondern aus mehr als 30 Redaktionen weltweit. Beteiligt an den brisanten Aufdeckarbeiten waren Mitarbeiter unter anderem von der israelischen Tageszeitung "Haaretz", von Radio France, "Le Monde" und dem britischen "Guardian". Gemeinsam sitzt man schon länger an dem sogenannten "Storykillers"-Projekt. Nun ist ein erster Eindruck der weltweiten Verwicklungen zu erahnen.

Konkret ist in dem Beitrag zu sehen, wie drei verdeckt arbeitende Journalisten Männer treffen, die im Verborgenen arbeiten und sich als Team dem Decknamen "Jorge" verpasst haben. "Jorge" behauptet, dass man jede Wahl der Welt beeinflussen könne.

Die Firma bietet dabei sogar regelrechte "Komplettpakete" an, die mehrstufig aufgebaut sind. Zunächst sorgen Internet-Falschinformationen dafür, dass in Gesellschaften gezielt Zweifel gesät werden, um innere Unruhe zu stiften. Die schlimmstmögliche Auswirkung: Demokratien werden gezielt torpediert. Die Hauptwaffe der elektronischen Kriegsführung sind dabei Armeen von Avataren, die gezielt Stimmungen lancieren.