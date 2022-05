Tag 3 der Dinner-Woche im Lahn-Dill-Kreis ist so gar nicht Gabis (62) Tag. Zu blöd, dass sie heute mit ihrem Drei-Gänge-Menü glänzen will. Doch das Schicksal nimmt schon am Vormittag seinen Lauf ...

In Braunfels öffnet Gabi die Tür zu ihrem perfekt durchdekorierten Haus. Seit Wochen kann die gelernte Bankangestellte nicht mehr ruhig schlafen. Umso mehr freut sie sich, dass heute ihr großer Tag bem "Perfekten Dinner" ( VOX) im Lahn-Dill-Kreis gekommen ist. Ihr Motto lautet "Drei persönliche Duos": Vorspeise: Zweierlei Tatar / Zweierlei Begleitung / Brot

Hauptspeise: Eingepacktes, gefülltes Filet / Zweierlei Knödel / Gemüseduo

Nachspeise: Schwarz trifft Rot / Exotik-Duo Gabi startet mit der Vorbereitung des Desserts. Der "Angstgegner" ist die Mango. "Es gibt ein, zwei Gerichte, die schüttel ich nicht aus dem Ärmel. Das ist zum Beispiel die Mango-Mousse." Liegt daran, dass sie die Nachspeise noch nie zuvor gemacht hat. Trotzdem läuft alles nach Plan - vorerst. Schnell die Mousse in die Gläser gefüllt und ab in den Kühlschrank. Gabi im Mango-Pech: "Der Angstgegner hat sich gerächt" "Ich hole mal den Lachs", verschwindet Gabi kurz in der Speisekammer. Dann klirrt es. "Nein!!! Der Angstgegner hat sich gerächt!" Ein Glas mit Mango-Mousse ist auf den Boden gefallen. "Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt habe ich nur noch vier." Denn Gabi hat nur eine einzige Mango eingekauft, neu machen ist nicht drin. "Fragt mich nicht, wie's mir geht", begrüßt sie am Abend die Gäste. Beim Aperitif gesteht sie den Mousse-Unfall: "Wundert euch nicht, wenn nur vier Gläser davon hier stehen. Ein fünftes gibt's leider nicht, das liegt in der Tonne."

Plötzlich gehen alle Rauchmelder an Fürs Anrichten der Vorspeise lässt sich die Gastgeberin viel Zeit. Es gibt Kräuter-Pannacotta, Kräuterquark, Thunfisch-Tatar, Lachs-Tatar und selbstgebackenes Brot. "Lachs-Tatar schmeckt mir richtig lecker", genießt Reinhold (69) den Fisch. Julian (33) hat ein anderes Highlight: "Für mich war das Brot eine 10 von 10." Reinhold stimmt zu: "Das hat mir besser geschmeckt als mein Brot gestern Abend." Es folgt: die nächste Panne. Beim Anbraten des Schweinefilets gehen sämtliche Rauchmelder an. Die Gäste halten sich die Ohren zu. Leander (63) kommt die Action bei der langen Wartezeit auf den Hauptgang ganz gelegen: "Das lockerte den Moment auf." Reinhold steigt auf den Hocker und bringt das Gepiepse zum Schweigen. Reinhold schmeckt's: "Nichts zu bemängeln" Erst um 21.37 Uhr schiebt Gabi das Fleisch in den Ofen, dann kommt der Knödelteig dran. Julian schaut auf die Uhr: "Ich bin schon ein bisschen ins Staunen geraten, als Gabi um halb zehn angefangen hat, Klöße zu formen." Wenigstens lichtet sich der Rauch. Um 22.11 Uhr steht endlich die Hauptspeise auf dem Tisch: gefüllte Schweinelende im Speckmantel mit Semmelknödel und Kartoffelknödel. Wenigstens hat sich das Warten gelohnt. Leander: "Ganz zartes Fleisch." Reinhold: "Da habe ich überhaupt nichts zu bemängeln." Vivi (27): "Die Soße hat mich vom Hocker gerissen." Dann serviert Gabi das Dessert und ärgert sich über die Verspätung: "23.10 Uhr, es tut mir aufrichtig leid." Julian haut beim Schokokuchen rein: "Der ist sehr, sehr gut." Vivi schwärmt ebenfalls: "Der Kuchen - Highlight." Essen top, Punktabzug gibt's für die langen Wartezeiten. Mit 33 Punkten schiebt sich Gabi vorerst auf Platz 2.