Seit längerem ist klar, wie ARD und ZDF die Spiele der Fußball-EM 2024 untereinander aufteilen. Doch nicht alle Partien laufen im frei empfangbaren Fernsehen. Die Telekom hat nun bekannt gegeben, welche Turnierspiele exklusiv bei MagentaTV ausgestrahlt werden - auch die deutsche Gruppe ist betroffen.

In wenigen Monaten beginnt wieder ein Sommermärchen in Deutschland - so zumindest ist das Ansinnen von Julian Nagelsmann und seinem Team im Hinblick auf die Fußball-EM 2024 (Beginn: 14. Juni). Wie sich die öffentlich-rechtlichen Sender die Ausstrahlung der Partien untereinander aufteilen, ist schon länger klar - ebenso wie die Tatsache, dass MagentaTV als einziger Anbieter alle Spiele live zeigt. Nun hat sich die Streamingplattform der Telekom auch festgelegt, welche fünf Partien ausschließlich bei MagentaTV laufen.

Dabei handelt es sich unter anderem um zwei exklusive Spiele aus der deutschen Gruppe A. Den Anfang macht das Aufeinandertreffen von Ungarn gegen die Schweiz (Samstag, 15. Juni, 15 Uhr). Auch die Begegnung zwischen Schottland und Ungarn (Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr) gibt es nur für Kundinnen und Kunden von MagentaTV zu sehen. Parallel dazu läuft das Spiel Deutschland gegen Schweiz - das allerdings im frei empfangbaren Fernsehen.

Nutzer erwartet ein "spannendes und interessantes Exklusivpaket"

Die dritte Exklusiv-Übertragung ist das Spiel zwischen Slowenien und Serbien (Donnerstag, 20. Juni, 15 Uhr). Eine weitere Übertragung wird erst später verkündet. Die fünfte Partie wird eine der Achtelfinalpartien sein. "Das ist ein sehr spannendes und interessantes Exklusivpaket neben allen Live-Spielen bei MagentaTV. Unser Fokus bei der Auswahl galt der deutschen Gruppe mit der Konkurrenz aus Ungarn, Schweiz und Schottland", erklärte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Zum Team von MagentaTV gehören Moderator Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss. Für weitere Expertise sorgen Tabea Kemme, Michael Ballack und Shkodran Mustafi. Die Berichterstattung wird immer 90 Minuten vor Anpfiff starten.

ARD, ZDF und RTL: Hier laufen die anderen Partien

ARD und ZDF werden "nur" 34 Spiele der Heim-EM 2024 übertragen. Das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel (Deutschland gegen Schottland, Freitag, 14. Juni, 21 Uhr) aus München. Im Ersten laufen die anderen zwei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft - am Mittwoch, 19. Juni, gegen Ungarn (18 Uhr) und am Sonntag, 23. Juni, gegen die Schweiz (21 Uhr). Falls es zu einem Achtel- und Halbfinale der Deutschen kommt, würde auch dies das ZDF zeigen. Viertelfinale und Endspiel übernimmt die das Erste.

Auch bei RTL werden einige Spiele gezeigt. Via Sublizenz sicherte sich der Kölner Sender die Rechte an zwölf Partien: Zehn aus der Gruppenphase sowie ein Achtelfinale und ein Viertelfinale.