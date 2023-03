Nach dem Finale der Virtual Bundesliga Club Championship steht der Sieger fest. Der neue deutsche Klubmeister ist der alte: RB Leipzig konnte den Titel gegen Hansa Rostock verteidigen.

In der Straßenkicker Base in Köln wurde am Sonntag, 26. März, der Deutsche Meister im eFootball gekürt. Im Rahmen der von EA Sports und DFL ausgerichteten Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) traten im Finale RB Leipzig gegen Hansa Rostock an. Prominenter Gast: die Kölner Fußballikone Lukas Podolski.

Im ersten Halbfinale konnte FC Hansa Rostock den FC St. Pauli bezwingen. Im zweiten Halbfinale standen sich RB Leipzig und FC Schalke 04 gegenüber. Die als Titelfavorit gehandelten Leipziger siegten über die Königsblauen. Im großen Finale standen (oder in diesem Fall: saßen) sich also FC Hansa Rostock und RB Leipzig gegenüber.

Neuer und alter Meister

Das 2-versus-2-Match endete auf Augenhöhe mit einem Unentschieden. Die Rostocker "levyfinn" und "FCH_Henning" trennten sich mit 2:2 gegen die Leipziger "RBLZ_Anders" und "RBLZ_Umut".

So mussten also die beiden 1-versus1-Spiele die Entscheidung bringen. Kurios: Beide Einzelspiele endeten mit dem gleichen Ergebnis, nämlich jeweils mit 4:3 für RB Leipzig. Zunächst traf Anders Vejrgang (RBLZ_Anders) auf Rostocks 'FCH_Henning'. Im zweiten 1-gegen-1 duellierten sich Leipzigs Umut Gültekin (RBLZ_Umut) und Rostocks "levifynn". Der alte Deutsche Club-Meister ist also auch der neue: RB Leipzig konnten den eFootball-Titel verteidigen.

Insgesamt haben 29 Clubs der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga, vertreten durch ihre eFootball-Teams, an der VBL Club Championship teilgenommen. Die besten acht Clubs bestritten an diesem Wochenende das Finalturnier in Köln. Der Preisgeld-Pool lag bei 72.500 Euro.