Am 1. Juni 2023 wird Heidi Klum 50 Jahre alt. Höchste Zeit, einen Blick hinter die Marke Klum zu werfen.

Eines muss man Heidi Klum lassen: Kein anderes deutsches Topmodel verstand es je so gut, sich selbst zur Marke zu machen. Dass die Klum im Gegensatz zu Altersgenossinnen wie Claudia Schiffer nie die Gunst eines Karl Lagerfelds ("Claudia kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht") zuteilwurde, dürfte für die gebürtige Bergisch-Gladbacherin nicht zuletzt angesichts ihres finanziellen Erfolges verschmerzbar sein: Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" etwa schätzte Klums Jahreseinkommen 2020 auf knappe 40 Millionen US-Dollar und setzte die Blondine in der Liste der meistverdienenden Promis - weltweit! - auf Platz 82.

Ohne Frage: Heidi Klum, die am 1. Juni 2023 ihr 50. Lebensjahr vollendet, hat sich im Laufe ihrer Karriere ein Imperium aufgebaut. Schon 1992, als die damals 19-Jährige eine von Thomas Gottschalk moderierte RTL-Castingshow gewann und ihren ersten Modelvertrag unterschrieb, standen die Zeichen auf Erfolg: Klum hatte sich damals gegen 25.000 Konkurrentinnen durchgesetzt - rund 18.000 mehr Bewerberinnen, als die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" verzeichnete.

Ihren internationalen Durchbruch feierte Heidi 1997: Sie lief erstmals als Engel bei der berühmten "Victoria's Secret"-Show und zierte kurz darauf das Cover der Bademodenausgabe von "Sports Illustrated". Im Gegensatz zu den Laufstegwundern der frühen 90er-Jahre wählte sie jedoch einen anderen Karriereweg - und wurde zur gefragten Werbe-Ikone, Designerin, Produzentin und Moderatorin. Bis heute zählt Klum zu den einflussreichsten Frauen im Showbusiness, sei es in den USA ("America's Got Talent") oder Deutschland ("Germany's Next Topmodel").

Den Kritikern zum Trotz

Wer von Heidi Klum spricht, dürfte meist ein recht genaues Bild der medial dauerpräsenten GNTM-Chefin im Kopf haben - und das nicht nur in optischer Hinsicht. Über die nun 50-Jährige glaubt man mehr zu wissen als über viele andere Prominente: Klum ist immerzu gut gelaunt, das Grinsen breit, ihre Stimme dauerhaft eine Oktave zu hoch. Wirft man einen Blick in die deutschsprachigen Kommentarspalten sozialer Medien, liest man - meist in Zusammenhang mit "Germany's Next Topmodel" - davon, sie sei "kalt", "berechnend" oder gar "herzlos".

In der Kritik steht längst nicht nur die ProSieben-Castingshow, sondern vor allem Klum selbst. Klar: "Germany's Next Topmodel" ist Heidi Klum. GNTM ohne Heidi - das wäre wie "Deutschland sucht den Superstar" ohne Dieter Bohlen, der sich aus Quotensicht trotz aller Kritik für RTL eben doch als unentbehrlich erwies. Auch bei ProSieben hält man am GNTM-Aushängeschild fest. Zum Auftakt der aktuellen 18. Staffel ging Klum sogar in die Offensive - und richtete sich direkt an die Kritiker ihrer Show. Während Negativ-Schlagzeilen eingeblendet wurden, kommentierte sie einzelne Vorwürfe. Und drehte dabei den Spieß um. "Ich habe selbst schon viele Negativ-Kommentare einstecken müssen: Wer früher nicht in Größe 34 passte, musste nach Hause gehen - so wie ich", sagte sie und spielt darauf an, dass sie zu Beginn ihrer Karriere "nicht dünn genug" gewesen sei.

Immer positiv bleiben!

Klum schloss ihre Verteidigungsrede mit den Worten, dass die Sendung und sie selbst sich "weiterentwickelt" hätten. "Ich will das Schönheitsideal nicht nur verändern, sondern abschaffen, aber ich suche immer noch nach einem Model mit dem gewissen Etwas." Und tatsächlich: Der Kontrast zwischen den ersten Staffeln der Show (derzeit abrufbar bei Joyn) und den aktuellen Folgen ist immens. Auch im Hinblick auf Heidi Klum selbst, die 2006 zwar deutlich unaufgeregter sprach und ruhiger auftrat, ihren Kandidatinnen gegenüber aber vehement auf ein normschönes Körperbild pochte - aus heutiger Sicht undenkbar. Schon seit einigen Jahren inszeniert sich die "Model-Mama" als eine Art Schirmherrin für Inklusion und Diversität. Alter, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Körpergröße und Gewicht spielen keine Rolle mehr; bei Klum ist jede Frau willkommen, die das besagte "gewisse Etwas" bietet - und unterhaltsam genug für die Primetime ist.

Auch privat steht Klum längst für gelebte ( Body) Positivity: Auf ihrem eigenen Instagram-Profil teilt die vierfache Mutter regelmäßig Schnappschüsse von sich im Bikini, in Unterwäsche oder auch gänzlich unbekleidet. Ebenfalls häufig zu sehen: Ehemann Tom Kaulitz, mit dem Klum seit mittlerweile fünf Jahren liiert ist. Immer wieder zeigt sich das Paar kuschelnd, knutschend und turtelnd im Netz. Selten sind auch Klums Kinder zu sehen, deren Gesichter - mit Ausnahme der ältesten Tochter Leni - der breiten Öffentlichkeit verborgen bleiben. Das häufigste Motiv auf Heidi Klums Instagram-Account jedoch bleibt (logisch) Heidi Klum, meist mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Klar: Die 50-Jährige liebt die Liebe, das Leben - und wohl vor allem sich selbst. In diesem Sinne: Happy Birthday, Heidi!