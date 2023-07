Frauenfußball gewinnt immer mehr Fans: Das belegen nun auch die aktuellen Einschaltquoten des ZDF. Die Live-Übertragung der Partie Deutschland gegen Marokko am Montag erzielte beachtliche Quoten.

Frauenfußball hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität, Sichtbarkeit und Wertschätzung gewonnen: Dies spiegelte sich bisher auch in den Einschaltquoten der Fußball-WM der Frauen wider. Das Montagsspiel zwischen Deutschland und Marokko erzielte dabei die bisherige Rekordmarke; Mit 5.61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 10.30 und 12.30 Uhr und einem Marktanteil von 60.4 Prozent gewann das WM-Spiel, das live im ZDF übertragen wurde, die Tageswertung.

Während die DFB-Frauen mit stolzen sechs Toren gewannen, sahen so viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung wie bei keiner anderen Sendung des Tages. Nicht einmal die Primetime konnte hier mithalten. Das anschließende Spiel Brasilien gegen Panama erzielte mit 2.36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen stabilen Marktanteil von 27.1 Prozent. Damit war diese Partie das bislang quotenmäßig zweitstärkste Spiel der laufenden Frauen-WM.

Die öffentlich-rechtlichen Sender überzeugen mit stabilen Quoten

Nicht nur tagsüber konnten die öffentlich-rechtlichen Sender punkten. Auch am Abend lag ZDFneo über dem Senderdurchschnitt. Insgesamt schalteten 1.59 Millionen Krimi-Fans zur Primetime ein als "Inspector Barnaby" lief. Das entspricht einem Marktanteil von 8.1 Prozent. Damit überragte der Spartensender auch den ein oder anderen Privatsender. Nur RTL konnte mit insgesamt 6.6 Prozent Marktanteil im Rahmen des "RTL aktuell Spezial" zum Thema "Feuer im Ferienparadies - Urlauber auf der Flucht" mithalten.

Das Erste konnte vor allem die jüngere, werberelevante Zielgruppe vor die Bildschirme locken: Am Abend erreichte "Brennpunkt: Außer Kontrolle - Waldbrände auf Rhodos" zur besten Sendezeit 0.62 Millionen junge Menschen (14.7 Prozent), die Komödie "Es ist nur eine Phase, Hase" blieb bei guten 11.7 Prozent.