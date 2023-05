"Show, Tanz und Triumph" statt "Spiel, Satz und Sieg". Anna Ermakova, Tochter einer Tennislegende, kann auch gewinnen: Im Arm ihres Tanzpartners Valentin Lusin schwebte sie im Finale von "Let's Dance" (RTL) zum Sieg und wurde "Dancing Star 2023". Günther Jauch hat's ein bisschen geahnt.

"Das war eine der besten Staffeln", sagte Jurorin Motsi Mabuse (42) zu Beginn des Finales der 16. Staffel von "Let's Dance" (RTL), und es war, als wollten die drei Final-Paare ihr Wort untermauern. Sie machten mit je drei Tänzen das Finale zu einem denkwürdigen und zwangen die Juroren mit famosen Leistungen dazu, in sieben von neun Fällen die dreifache Zehn zu zücken - so oft, dass die Zehner-Kelle von Joachim Llambi (58) einmal sogar wegen Überbeanspruchung abknickte. Das Beste kam wahrlich zum Schluss.

Nach dem Juryvoting, während sich die Fans beim Voting die Finger so wund wählten, wurde Urgestein Llambi - seit 2006 bei jeder Staffel als Chefjuror am Pult - wehmütig und stolz: "Heute hat uns jemand die 'ungekrönte Königin unter den Live-Shows' genannt. Und du, Anna, bist für mich die Königin dieser Staffel." Llambi, der Fuchs, behielt Recht: Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) wurden dank der Fan-Stimmen zu Siegern und zu "Dancing Stars 2023" gekürt und stemmten den Mordspokal im Konfettiregen. Zweiter wurden Julia Beautx (24) und Zsolt Cseke (35) vor Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28).

Valentin Lusin bricht eigenen Rekord: Elfmal gab's die Höchtpunktzahl

Natürlich gibt es immer Leute, die nörgeln und nicht gönnen können. Ja, Anna Ermakova hat als Kind Ballett getanzt und somit - das ist wie Fahrrad fahren, das verlernt man nicht - ein anderes Gefühl für den eigenen Körper und Bewegungen als etwa Comedian Abdelkarim (41). Der Mann hatte zuvor noch nie getanzt. Das gilt auch für Influencerin und Neu-Schauspielerin Julia Beautx. Deshalb ist ihre Leistung - von Jorge González (55) auch explizit gelobt: "Du hast die größte Entwicklung gezeigt." - in der Tat vielleicht höher einzustufen. Aber was Ermakova/Lusin nicht nur im Finale, sondern auch an fast jedem anderen Tanzabend boten, war einfach tänzerisch - und darum geht es! - teilweise tatsächlich auf einem anderen Level.

Bis zum Finale holten Ermakova/Lusin im Schnitt 28 Punkte pro Tanz. Nach dem Finale war ein neuer Rekord aufgestellt: Elfmal erhielten sie in der Staffel die Maximalpunktzahl und verbesserten damit die Marke von Ella Endlich, die 2019 (ebenfalls mit Valentin Lusin) zehnmal die 30 Punkte einstrich. Nicht nur die Jury war von Ermakova begeistert, auch die Fans voteten sie beharrlich nach vorne. "Deutschland liebt dich", meinte Daniel Hartwich in der "Laudatio" auf die Finalistin.

Günter Jauch setzt im Finale auf "eine der beiden Damen"

Philipp Boy, einziger Promimann im Finale (die numerische männliche Unterlegenheit gab es erstmals seit 2018), schlug sich wacker. Ihm als ehemaligem Weltklasse-Turner kann keiner was über Körperbeherrschung erzählen. Sein persönlicher Triumph war die Entdeckung der Lässigkeit, des Loslassens und gleichzeitig des sich Fallenlassens in die Welt der Emotionen. Natürlich steckt der Sportler noch in ihm drin: Es war ihm anzusehen, dass er über Platz drei ein bisschen enttäuscht war.

Neben Familien und Freunden, den elf ausgeschiedenen Promis und ihren Tanzpartnern war auch jede Menge Prominenz in der "René-Casselly-Arena in Köln-Ossendorf" (O-Ton Moderator Daniel Hartwich) vertreten. Nicht nur Vorjahressieger Casselly (26) war anwesend, auch die halbe Teilnehmerschar der 15. Staffel und - Günther Jauch (66). Hartwich (44) versuchte (wie zuvor bereits Horst Lichter und Lukas Podolski), auch den "Wer wird Millionär"-Quizmaster in die nächste Staffel zu labern, biss aber auf Granit. Immerhin wagte Jauch einen Finaltipp, zog dabei aber quasi den Fifty-Fifty-Joker: "Ich setze auf eine der beiden Damen."

Anna Ernmakova macht den Start-Ziel-Sieg perfekt

Das Publikum raste bei jedem Tanz (Hartwich: "Hier ist die Hölle los"), sogar die Juroren spendeten eifrig Standing Ovations, im Publikum glänzten nicht nur die Augen von Mama Ermakova vor Wonne und Stolz über ihren Sprössling - das Finale bot neunfach großes Kino.

In der ersten Runde gab die Jury die Tanzaufgabe vor. Ermakova und Lusin tanzten den geforderten Tango als Show-Opener mit "100 Prozent Passion", wie González meinte. Llambi konstatierte: "Du hast die Latte enorm hoch gelegt." Das "Let's Dance"-Urgestein hatte schon nach der Kennenlern-Show im Februar Ermakova (und auch Boy) als Favoriten auf dem Schirm. Wie auch die Zuschauer: Die hatten Ermakova gleich in der Auftaktsendung eine Wildcard spendiert - jetzt machte sie quasi einen Start-Ziel-Sieg perfekt.

Patricija Ionel und Philipp Boy begeistern als Barbie und Ken

Bei den Jurytänzen konnten Beautx (Llambi: "Die größte Überraschung der Staffel") und Boy mit je 27 Punkten noch nicht ganz mithalten. Aber der zweiten Runde (Lieblingstänze) gaben sie sich keinerlei tänzerischen Blößen mehr. "Das war ne Ansage, das war Angriff", lobte Mabuse den Tango von Beautx und Cseke. Llambi wiederum würdigte Boys und Ionels Jive "als euren besten Tanz in dieser Staffel".

Die dritte Runde bescherte mit den "final Freestyles" ein dreifaches Feuerwerk aus Fantasie, großartigen Choreografien und atemberaubenden Einbindungen von bis zu sechs unterschiedlichen Tanzstilen. Boy/Ionel bescherten als Ken und Barbie die witzigste und mit dem Wechsel aus puppenhaftem Gestakse und fließenden Menschen-Moves mit teilweise artistischen Elementen vielleicht auch überraschendste Idee. Aber Beautx/Cseke und Ermakova/Lusin waren mit ihren tänzerischen Ausflügen in die Welt der "Eisprinzessin" beziehungsweise "Alice im Wunderland" ebenfalls fantastisch.

Alle drei Finalisten gehen auf "Let's Dance"-Hallentour

Es kann halt nur einer gewinnen, auch wenn es alle verdient hatten. Anna Ermakova mithin auf jeden Fall auch. Schön für die Fans ist, dass alle Finalisten im Herbst auch auf die große "Let's Dance"-Hallentour gehen werden. Da ist Spektakel vorprogrammiert. Und gute Laune, denn die Stimmung unter allen Staffelteilnehmern war grandios. "Eine so enge familiäre Bande habe ich bisher bei 'Let's Dance' nicht erlebt", stellte Llambi fest.

Deshalb gab es bei aller Freude übers Finale auch bei allen Wehmut. Nach der Einlage der elf ausgeschiedenen Promis flossen nicht nur bei Sharon Battiste ("Weil's vorbei ist, es war so eine schöne Zeit") die Tränen. Einer der häufigsten Sätze unter allen Promis war denn auch: "Ich werde diese Zeit nie vergessen."