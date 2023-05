Tom Wlaschiha und Devid Striesow leihen den Marvel-Charakteren Rocket (Striesow) und Peter Quill (Wlaschiha) ihre Stimme: in der deutschen Version des Audiodrama-Podcasts "Marvel's Wastelanders", deren erste Staffel am 28. Juni bei Audible veröffentlicht wird.

Am 28. Juni veröffentlicht Audible Staffel eins der Original Podcast-Serie "Marvel's Wastelanders". Die dystopische Geschichte beschädigter und gealterter Superhelden, die in eine von Superschurken regierte Welt zurückkehren, gibt es dann in einer deutschen Version - mit Starpower. Ein erster Trailer verrät mehr.