Nach einer langen Serie von Niederschlägen macht der DFB diesmal mit einer positiven Meldung auf sich aufmerksam. Allerdings geht es nicht um einen Sieg auf dem realen Fußballplatz, sondern um eine innovative Themenwelt in der "Roblox"-Community.

Der DFB will digital punkten - mit einer Pionierleistung: Als erster Fußballverband auf nationaler Ebene besitzt man nun eine eigene Themenwelt im großen Online-Sandkasten "Roblox". Eingebettet ist diese in der "FIFA World"-Erlebniswelt, die der Fußball-Weltverband 2022 zur WM der Männer in Katar eröffnete.

Präsentiert wird dort zunächst die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Anlass ist selbstredend die Teilnahme der deutschen Kickerinnen bei der Frauen-Weltmeisterschaft, die am 20. Juli in Australien und Neuseeland beginnt.

Der DFB hat einen Vogel

Das offizielle DFB-Maskottchen Paule, ein comicartiger DFB-Adler, begleitet die Besucher durch das virtuelle Erlebnis, in dem sowohl die Geschichte des Frauenfußballs als auch das aktuelle Team interaktiv erlebt werden können. Die Spielerinnen sind als NPCs in der Themenwelt vertreten. Gegen sie können die Spieler in einem Fußball-Darts-Match antreten, das auch mit Freunden gespielt werden kann. Beim Erkunden der virtuellen DFB-Welt entdeckt man zudem die größte Brezel der Welt und kann auf einem Akkordeon spielen.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events des DFB, spricht von einem "digitalen Meilenstein für den DFB". Die Themenwelt sei "ein wesentlicher Bestandteil unserer Bestrebungen, den Frauenfußball in Deutschland weiterzuentwickeln". Mit dem Projekt wolle man "die nächste Generation von Fans inspirieren".

Vor der Frauen-Weltmeisterschaft hat die FIFA außerdem ein Update für "FIFA World" auf "Roblox" veröffentlicht - unter anderem mit Spielhighlights, Echtzeitergebnissen, Geschicklichkeitsspielen und der Möglichkeit, Nationaltrikots für die Spieler-Avatare hinzuzufügen.