Wenn etwas funktioniert, sollte man einen Teufel tun, es zu verändern. Doch genau dafür bekommt Blizzard gerade höllischen Ärger: Ausgerechnet zur ersten Season von "Diablo 4" bringt ein Patch die Spielbalance durcheinander.

Zum Start der ersten Saison von "Diablo 4" macht die Community dem Hersteller Blizzard die Hölle heiß. Denn: Die Vorfreude auf neue Questreihen, Spielmechaniken und Items in "Season of the Malignant" wurde durch einen Patch getrübt, der unmittelbar davor erschien. Der Vorwurf: Durch den Patch 1.1.0 würde die vorher gelungene Spielbalance ins Wanken gebracht werden. Die detaillierten Patch-Notizen lassen manche Gamer Schlimmes befürchten.

Konkret werden die Kritiker dem Update eine Verschlimmbesserung der Effizienz der Charakter-Builds vor. So wurde der Schaden, den man austeilt, teils stark minimiert. Auch das Belohnungssystem und die Schwierigkeitskurve wurden auf eine Weise verändert, die sowohl die Midgame- als auch die Endgame-Erfahrung schwieriger machen.

Auf Reddit, YouTube und im offiziellen "Diablo"-Forum machen die Fans ihrem Ärger Luft. Bei Metacritic sank der Metascore des Spiels bereits drastisch als Folge der Kritik - auf 2.8 Punkte. Adam Flechter, verantwortlich für die "Diablo"-Community, reagierte bereits und twitterte, dass man das negative Feedback zum Patch ernst nehmen würde. Daher ist für Freitag ein Campfire Chat mit dem Entwicklerteam angesetzt.

Ist dieser Patch Teufelszeug?

Betroffen sind nahezu alle Klassen mit mindestens einer Build-Ausrichtung. Im Detail wurden die Charakterklassen allgemein geschwächt. Kritischer Trefferschaden wurde reduziert, ebenso wie die Boni der Abklingzeit und die Erfahrungsboni für das Metzeln von Feinden höherer Stufen.

Herausforderung oder Spaßbremse? Geschmackssache. Alles in allem entsteht der Eindruck, die Macher wollen das Geschehen in "Diablo 4" für die Spieler im Nachhinein künstlich in die Länge ziehen - so der Vorwurf der kritischen Stimmen aus der Community.

Letztlich wurde auch an den Spielarten herumexperimentiert. So wurde beispielsweise die "Höllenflut" modifiziert, sodass die besten Belohnungstruhen nach dem Patch mehr Gluteinheiten kosten. Nach dem Besiegen von Feinden werden zudem weniger Einheiten hinterlassen.

Positiv hingegen bemerken die Fans, dass die Albtraum-Dungeons seit dem Patch mehr legendäre Gegenstände beherbergen. Eine weitere gute Nachricht: Besitzer der "Ultimate Edition" können Season 1 auf Wunsch überspringen und den erstandenen Season-Pass für später aufsparen.