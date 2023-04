"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", "Nine Perfect Strangers" und "Mindcage": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Es ist schon ein ziemlicher Coup, der dem Bremer Erfolgsautor David Safier, Grimmepreis-Träger für seine TV-Sitcom "Berlin, Berlin", mit bislang zwei Bänden der Buchreihe "Miss Merkel" geglückt ist. Safiers Idee: Die bekannntlich bodenständige Angela Merkel hat sich nach dem Ende ihrer langen Politkarriere mit Ehemann Joachim Sauer in die Uckermark zurückgezogen. Dort löst sie aus Langeweile Kriminalfälle.

Mit "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" hat RTL nun Safiers ersten Kriminalroman verfilmt, der lange die Bestseller-Listen anführte. Mit Katharina Thalbach in der Titelrolle konnte die Produktion zudem einen Charakterkopf verpflichten, der die Kanzlerin schon vor gut zehn Jahren in der SAT.1-Guttenberg-Satire "Der Minister" so überzeugend spielte, dass sie zum heimlichen Star des ohnehin sehr gelungenen Films avancierte. "Miss Merkel" erscheint nun ebenso wie die Drama-Miniserie "Nine Perfect Strangers" und der Mystery-Film "Mindcage" auf DVD und Blu-ray.

"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" (VÖ: 14. April)

In der RTL-Verfilmung "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", basierend auf dem ersten Roman von David Safier, befindet sich Kanzlerin Angela Merkel ( Katharina Thalbach) seit kurzer Zeit in Rente und ist mit Mann Joachim Sauer ( Thorsten Merten) und Mops "Helmut" in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Doch nur backen und wandern - das wird halt schnell langweilig. Als Frauenheld und Laienschauspieler Freiherr Philip von Baugenwitz ( Thomas Heinze) kurz nach einer Theaterauführung vergiftet in einem von innen verriegelten Verlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Sie ahnt, dass es kein Selbstmord ist, und weil die Polizei in Person von Kommissar Hannemann ( Sascha Nathan) dies nicht wahrhaben will, muss "Miss Merkel" eben selbst ermitteln. Unterstützt von ihrem gutmütigen Bodyguard Mike ( Tim Kalkhof) macht sie sich als Detektivin an die Arbeit. Man muss zugeben, die Merkel-Gags im Film sind nicht übel. Überhaupt: Das Ganze lebt von seinen launigen Dialogen, der Krimi ist nur Beiwerk.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2023, Regie: Christoph Schnee, Laufzeit: 90 Minuten

"Nine Perfect Strangers" (VÖ: 14. April)

Wiedergeburt, ein neues Ich, eine bessere Version von sich selbst: Derlei Ziele und Versprechungen werden in der neuen Serie "Nine Perfect Strangers" beinahe wie ein Mantra heruntergebetet. Die Serie, eine Adaption eines Bestsellers der australischen Autorin Liane Moriarty, schickt neun gestresste Großstädter (unter anderem gespielt von Melissa McCarthy und Luke Evans) auf einen Selbstheilungstrip. Ihr Ziel: Tranquillum House, ein so pittoreskes wie mysteriöses Luxus-Resort irgendwo im Nirgendwo. Dort verspricht Masha ( Nicole Kidman) den Weg zum inneren Frieden. Doch wer ist die ominöse Erscheinung mit dem russischen Akzent? Und viel wichtiger: Was zur Hölle hat sie vor? Ihr liege es am Herzen, Menschen zu heilen, doch das gehe nur mit Schmerz und Qualen, sagt Masha. Gelitten haben viele der Gäste schon genug, wie die acht Episoden der Serie sukzessive aufdecken. "Nine Perfect Strangers" wirft in der ersten Serienhälfte eine Menge Fragen auf. Antworten gönnt Regisseur Jonathan Levine dem Publikum erst später.

Preis DVD: circa 20 Euro

US, 2021, Regie: Jonathan Levine, Laufzeit: 391 Minuten

"Mindcage" (VÖ: 7. April)

Sechs Frauen hatte Arnaud Lefevre ( John Malkovich) auf dem Gewissen, ehe er vor Jahren in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen wurde. Nun, kurz vor seinem Hinrichtungstermin, treibt ein Nachahmungstäter sein Unwesen: Wie damals bei "The Artist", wie sich Lefevre selbst nannte, werden die Leichen der Opfer nach ihrem Tod auf bizarre Weise trappiert. Die zuständigen Detectives Jake Doyle ( Martin Lawrence) und Mary Kelly (Melissa Roxburgh, "Manifest") tappen bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Ihre einzige Hoffnung ist Lefevre, der den Nachahmer mit seinem eigenen Wissen enttarnen könnte. Doch der Psychiopath hilft nicht, sondern verwickelt die Cops in ein gefährliches Katz- und Mausspiel. "Mindcage" ist der erste nicht-komödiantische Film, in dem Martin Lawrence eine Hauptrolle spielt.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: Mauro Borrelli, Laufzeit: 103 Minuten