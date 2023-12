In dieser Flop-Ten-Liste will kein Publisher oder Studio gern auftauchen: "Metacritic" deckt die zehn schlechtesten Spiele des Jahres 2023 auf.

Ein famoses Gaming-Jahr 2023 nähert sich seinem Ende. Und auch wenn unfassbar viele Blockbuster und Indie-Perlen erschienen sind, war bei Weitem nicht alles Gold: Die Seite "Metacritic" hat die schlechtesten Games des Jahres "gekürt". The Game Awards wird gern als die Oscar-Verleihung der Videospielbranche bezeichnet. Die nachfolgende Top Ten wäre dann quasi die Goldene Himbeere für Games.

Die schlechtesten Spiele des Jahres: Platz 10 bis Platz 6

Platz 10 in der Liste, in der keiner auftauchen will, belegt Duality Games' Psycho-Horror "Unholy" mit einem durchschnittlichen Meta-Score von 52.

Auf Platz 9 findet sich das rundenbasierte RPG "Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains". Auch wenn eigentlich Nebel in den Bergen gemeint ist: Als "Mist" empfanden so viele Spieler diesen Titel, dass es nur für einen Score von 52 reichte.

Trotz Starbesetzung mit Kim Basinger, Chuck Norris, Michael Madsen, Danny Glover und Danny Trejo fühlten sich die Tester nicht wohl in einer Verbrecherstadt außerhalb des GTA-Universums: "Crime Boss: Rokay City" landet dank 52er-Score auf Platz 8 der miesesten Games des Jahres.

Das Coming-of-Age-RPG "Loop8: Summer of Gods" hat einen durchschnittlichen Metascore von 49 - Platz 7.

Auf Platz 6 liegt "Quantum Error". Den SciFi-Horror fanden auch die Kritiker schaurig - was in diesem Fall kein Kompliment ist, denn es gab durchschnittlich 38 Punkte.

Die schlechtesten Spiele des Jahres: Platz 5 bis Platz 1

"Testament: The Order of High Human" spielt in einer postapokalyptischen Fantasy-Welt. Apokalyptisch waren auch die Wertungen: Mit einem Score von 38 ist dem RPG-Action-Adventure Platz fünf sicher.

Für den deutschen Publisher Daedalic Entertainment war die "Herr der Ringe"-Adaption "Gollum" ein spielerisches und wirtschaftliches Desaster. In der Metacritic-Liste taucht das Action-Adventure auf Platz vier auf - mit einer Durchschnittswertung von 38.

Der augenzwinkernde UFO-Sichtungs-Survival-Horror "Greyhill Incident" bot den Spielern offenbar zu wenig Spektakel: Mit 38 Wertungspunkten legen die Aliens eine Bruchlandung auf Platz 3 hin.

Einen Flashback erleben Retro-Gamer derzeit mit einer Neuauflage eines 16-Bit-Klassikers: Publisher Microids wird allerdings für "Flashback 2" abgestraft. Das Game belegt Platz 2 der schlechtesten Titel 2023 mit einem durchschnittlichen Score von 36.

Viel Häme gab es gleich zum Release für "Skull Island: Rise of Kong". Mit einem Durchschnitts-Score von 23 hat das Lizenz-Game die zweifelhafte Ehre, den Rekord für das schlechteste Spiel des Jahres zu halten. Das Spiel war offenbar so schlecht, dass es kaum jemand überhaupt angefasst hat: Es gibt nur 5 Reviews zu "Skull Island: Rise of Kong".

Während viele dieser Games nicht zu den am meisten erwarteten Spielen des Jahres gehörten, schneiden aber auch mitunter große Namen 2023 nicht immer gut ab. So enttäuschte die PC-Version von "The Last of Us" (Score: 59) ebenso wie das neue "Call of Duty"-Abenteuer "Modern Warfare 3" (56). Auch "Redfall" (56), "Forspoken" (64), "Payday 3" (67) und "NBA 2K24" performten weit unter den Erwartungen.