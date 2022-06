Einst kannte man die Katze mit den "Stirnbrauen des Grauens". Nun wagt sich die 35-Jährige abermals an ein Tattoo - der Name von Töchterchen Sophia soll verewigt werden. Ehemann Lucas Cordalis findet den Plan gar nicht bestechend.

Daniela Katzenberger will ihr "Tattoo-Trauma" bekämpfen. In der neuen Doppelfolge von "Die Katzenbergers - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTLZWEI) wagt sich die 35-Jährige an ein neues Tattoo. An ihre erstes erinnert sich ganz Deutschland noch: die Stirnaugenbrauen des Grauens. "Ich war die Bekloppte mit den Stirnaugenbrauen", erinnert sich Daniela an das frühere Tattoo-Fiasko.

Und dann gibt es auch noch ein anders Problem: Ehemann Lucas ist überhaupt kein Tattoo-Fan - im Gegenteil: "Am Anfang unserer Beziehung haben wir festgestellt, dass wir beide keins haben und das eigentlich ziemlich cool fanden, weil heutzutage fast jeder ein Tattoo hat", sagt der 54-Jährige. Doch Daniela hat ihre Meinung mittlerweile geändert - und findet das auch völlig normal: "Nichts muss so bleiben, nur weil es immer so war! Vor Sophia hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal Turnschuhe lieber mag als High Heels oder dass ich Tage damit verbringe, Kinderknete vom Teppich zu kratzen."

Als Tattoo-Vorlage kommt Lucas nicht infrage

Der Plan steht also fest: Ein Tattoo muss her. Als Unterstützung kommt Mama Iris Klein mit ins Studio. Die 55-Jährige hat selbst erst spät angefangen, sich tätowieren zu lassen, ist aber mittlerweile Wiederholungstäterin. Sie will wissen, welches Motiv sich Daniela wünscht. "Ich hätte gerne was ganz Kleines, was mir viel bedeutet und wo ich weiß, der Name wird mich nie nerven." Iris fragt lachend: "Mama? Oder Lucas?" Weder noch. Dani will sich den Namen ihrer Tochter Sophia auf den linken Unterarm stechen lassen. "Das ist mein Kind, das bleibt und die will sich bestimmt auch nie von mir scheiden lassen", sagt sie.

Auf dem Stuhl der Tätowiererin muss Daniela die Zähne zusammenbeißen. "Ein geiler Schmerz, ich genieße es!", lügt sie. Doch schon nach kurzer Zeit ist das Tattoo fertig, und Daniela jubelt: "Ich finde es geil! Jetzt habe ich auch mein Tattoo-Trauma überwunden!"

Zurück zu Hause tut Daniela zunächst so, als habe sie sich doch nicht tätowieren lassen. Lucas ist erleichtert: "Du hast es nicht gemacht? Ach, besser! Ich habe mir noch gedacht: Scheiße, wenn die sich tätowieren lässt ..." Doch der 54-Jährige merkt schnell, dass seine Frau ihn auf den Arm nimmt und will das Tattoo sehen.

Daniela ist von Lucas' Reaktion "ziemlich enttäuscht"

Als Erstes darf aber Töchterchen Sophia (6) gucken. "Papa, das ist voll schön!" strahlt sie. Und was sagt Lucas? "Das sieht aus wie drauf gepappt. Das sieht gar nicht echt aus!" Dani zischt ihn genervt an: "Das ist die Folie!" Die Reaktion sei "ziemlich enttäuschend" gewesen, sagt die Katze im Anschluss. Lucas hat hingegen das Unabänderliche akzeptiert. "So ein kleiner Reminder auf der Herzseite hat ja schon eine Symbolik, die mega geil ist", sagt er: "Ich bin nicht dagegen."

Friede, Freude, Eierkuchen herrscht dann bei einem Überraschungsausflug für Sophia. Die Sechsjährige ist großer Fan von Mermaid Kat, einer professionellen Meerjungfrau und Unterwassermodel. Daniela und Lucas haben für Sophia ein exklusives Treffen im Schwimmbad organisiert. Sophia kann ihr Glück kaum fassen: "Das ist der schönste Tag meines Lebens", sagt sie.

Daniela und Lucas quetschen sich für ihre Tochter selbst noch in Meerjungfrauen-Flossen um gemeinsam zu schwimmen und ein Erinnerungsfoto unter Wasser zu schießen. "Daran erinnert sie sich noch, wenn sie so alt ist wie ich", strahlt Daniela, und auch Lucas ist happy: "Meine Tochter so glücklich zu sehen, ist das größte Geschenk."