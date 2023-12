Dem Weihnachsstress entfliehen und in virtuelle Welten abtauchen? Das gelingt mit diesen VR-Headsets und Games am besten. Ein Überblick.

Die stillen Tage sind für manche einfach zu still. Wer lieber in die actionreichen Gefilde der virtuellen Realität eintauchen will, kommt mit diesen Games voll auf seine Kosten - sofern die entsprechende Technik vorhanden ist.