Eine schwere Erkrankung erfordert bisweilen radikale Maßnahmen: Nachdem sie an Krebs erkrankt war, hat sich Sonya Kraus beide Brüste abnehmen lassen. In einem Interview sprach sie nun über die schwere Zeit.

In der VOX-Sendung "Showtime of my Life" ziehen sich Prominente aus, um für Krebsvorsorgeuntersuchungen zu werben. Mit dabei ist auch Sonya Kraus, bei der Ärzte im September 2021 einen Knoten in der Brust fanden. "Es war ein kleiner, hochaggressiver Tumor, 0,8 Zentimeter groß. Mein großes Glück war, dass er unheimlich früh erkannt worden ist", erinnerte sich die TV-Moderatorin nun im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Im Anschluss habe sie sämtliche Termine abgesagt und sich um ihre Genesung gekümmert, erinnert sich Sonya Kraus.

Dazu gehörte auch, sich im November beide Brüste entfernen zu lassen. "Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken", erklärte die 48-Jährige. Weil ihre Lymphdrüsen nicht befallen seien, würden ihr Heilungschancen als "bombastisch" gelten. Bis dahin musste Kraus allerdings die eine oder andere Herausforderung meistern. "Die Chemo war ein Monster für mich", räumte sie ein. Auch nach der ersten Krebs-OP musste sie wegen einer Nachblutung nochmals unters Messer.

Nach ihrer eigenen Krebserfahrung liege es Sonya Kraus nun am Herzen, andere Menschen zur Krebsvorsorge zu animieren: "Viele Frauen trauen sich in dieser Pandemie leider erst viel zu spät zum Arzt. Aber diese 20 Minuten können dein Leben retten." Anders als zu Beginn, als sie ihre Diagnose selbst ihrer Mutter verschwieg, plädiert sie nun für "totale Offenheit": "Das Gefühl, offen darüber reden zu können und jetzt vielleicht eine Frau dazu zu bringen, auch zum Arzt zu gehen, das ist warm und menschlich und schön."