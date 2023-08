Ursula Cantieni, die einstige gute Seele aus der Familiensaga "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie", ist tot. Die in Zürich geborene Schauspielerin verstarb in der Nacht zum 15. August in ihrem Wohnort Baden-Baden. Sie wurde 75 Jahre alt.

"Die Fallers" ohne Ursula Cantieni? Das war 28 Jahre lang schier unvorstellbar. Dann teilte die in Zürich ( Schweiz) geborene Schauspielerin 2022 mit, sie werde die weit über die baden-württembergischen Grenzen hinaus bekannte und beliebte Serie "aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen" verlassen. Jetzt verstarb Cantieni im Alter von 75 Jahren.

Am 25. September 1994 flimmerte die erste Episode von "Die Fallers" beim Südwestrundfunk über die Bildschirme. Ursula Cantieni war dabei, in der Rolle der Bäuerin Johanna. Sie Serie wurde zum Hit, Cantieni zum Star. Als sie 2022 die Serie verließ, starb ihre Rolle Johanna an gebrochenem Herzen. Jetzt starb die Schauspielerin auch in der Realität. Die Fans und auch ihr Heimatsender SWR trauern. "Wir alle im SWR sind bestürzt und tieftraurig - Ursula Cantieni war eine von uns", ließ Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender, verlauten.

Ursula Cantieni: Die "Dame mit dem Röntgenblick" werden alle vermissen

"Sie hat nicht nur dem SWR, sondern auch den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben. Mit Ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und mit ihrem wunderbaren Humor", so ließ sich Gniffke weiter zitieren. "Eine Frau, die wir nie vergessen werden."

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagte: "Mit Ursula Cantieni ist nicht nur eine der ganz Großen im SWR von uns gegangen, sondern auch eine Frau, die zeitlebens ganz viel Herzlichkeit, Offenheit und Wärme versprüht hat. Mit ihrer unnachahmlichen charmanten und humorvollen Art wird sie uns allen in Erinnerung bleiben."

Im SWR wurde Cantieni nicht nur als "Die Fallers"-Urgestein zur Legende, sondern auch durch ihren 20-jährigen Einsatz im Rateteam von "Sag die Wahrheit". In der Rateshow um Lug und Trug war sie als "Dame mit dem Röntgenblick" bekannt für ihren guten Instinkt.

Dreimal spielte Ursula Cantieni auch im "Tatort" mit

Ursula Cantieni kam in Zürich zur Welt und wuchs in Graubünden auf. Ab dem neunten Lebensjahr lebte sie in Stuttgart. Nach dem Abitur machte sie eine Schauspielausbildung und Studierte Specherziehung. Sie arbeitete als Regieassistentin am Theater und hatte eine Professur und Lehraufträge an Hochschulen. Von 1978 an arbeitete sie als Schauspielern, zunächst in Festanstellungen, zum Beispiel am Stadttheater in Konstanz, danach bis 1992 in Gastengagements in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.

1987 hatte sie im SWR-Film "Der Polenweiher" ihre erste größere Rolle im Fernsehen, bevor sie 1994 die Rolle der Johanna Faller an Land zog und damit berühmt wurde. Neben der Familiensaga übernahm sie weiterhin andere Rollen, so spielte sie auch dreimal im "Tatort" mit.

SWR huldigt seinem Star Ursula Cantieni mit Sondersendungen

Ursula Cantieni hinterlässt eine trauernde Fan-Gemeinde und ihren Ehemann Markus Hubenschmid, mit dem sie in Baden-Baden in einem Haus lebte, dass das Ehepaar gemeinsam renovierte.

Der SWR reagiert auf den Tod einer seiner größten Stars mit Programmänderungen. Gesendet werden die Doku "Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller" (Mittwoch, 16. August, 20.15 Uhr, SWR, anschließend in der ARD Mediathek), das Rateshow-Special "Sag die Wahrheit - Bye-bye Ursula Cantieni" (16. August, 21 Uhr, SWR, anschließend in der ARD Mediathek) sowie "Die Fallers - Lange Nacht" mit fünf der schönsten Folgen der Saga (Sonntag, 20. August, 22.50 Uhr, SWR, anschließend auch in der ARD Mediathek).