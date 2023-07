Im vergangenen März machte Schauspielerin Lindsay Lohan ihre Schwangerschaft öffentlich. Nun teilte ihr Sprecher mit, dass die 37-Jährige einen gesunden Jungen zur Welt gebracht habe: "Die Familie ist überglücklich und verliebt."

Lindsay Lohan scheint wieder auf die richtige Bahn zu geraten: Nachdem der einstige Kinderstar in den letzten Jahren mit Bewährungsauflagen und Entzug für Schlagzeilen gesorgt hatte, zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück - bis sie 2022 ihr Schauspiel-Comeback in dem Netflix-Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" feierte.

Auch privat hat Lohan ihr Glück in Ehemann Bader Shammas gefunden. Nun ist ihre kleine Familie größer geworden: Die 37-Jährige durfte ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen.

"Die Familie ist überglücklich und verliebt", erklärte ihr Sprecher dem US-Portal "Page Six". So soll der Sohn des Ehepaares auf den arabischen Namen Luai hören, was "Schutzschild" oder "Beschützer" heiße. Der Sprössling soll in Dubai zur Welt gekommen sein, wo Lohan seit zwei Jahren mit ihrem Mann lebt. Bisher haben sich weder die Schauspielerin noch Shammas selbst zur Geburt geäußert.

Allgemein ist nicht viel über das Privatleben des Paares bekannt. Seit 2019 sind sie zusammen und vor zwei Jahren zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach der Verlobung 2021 folgte ein Jahr später die Hochzeit.