In der neuen Dokuserie "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" begibt sich der beliebte ProSieben-Moderator auf eine abenteuerliche Reise, um die Auswirkungen der Klimakrise zu erforschen. Nun hat Prime Video den ersten Trailer veröffentlicht.

Joko Winterscheidt ist bislang vor allem für seine lustige Seite bekannt: Mit verrückten Shows wie "Das Duell um die Welt" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" lockt der 44-jährige Moderator und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf regelmäßig ein großes Publikum vor die TV-Bildschirme. Für Amazons Streamingdienst Prime Video schlägt Winterscheidt nun neue Pfade ein: In der sechsteiligen Dokuserie "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" widmet er sich der drohenden Klimakatastrophe. Rund zwei Wochen vor Start am 7. Juni veröffentlichte der Streamingdienst nun einen ersten Trailer.

Es sei "die größte Herausforderung unserer Generation", heißt es in dem rund zweiminütigen Clip, der Waldbrände, Sturmfluten und zerstörte Häuser zeigt. Viele der gezeigten Orte besucht der Moderator für die Serie selbst und überwindet dabei seine persönlichen Ängste. "Was wir suchen in dieser Dokumentation ist Hoffnung", sagt Winterscheidt.

Dafür schaut er sich weltweit Lösungsansätze und technologische Entwicklungen an. "Wir müssen unser Verhalten ändern, und zwar schnell", heißt es am Ende. Oder ist es dafür schon zu spät? Prominente Unterstützung bekommt Joko Winterscheidt unter anderem von Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht, die im Trailer ebenfalls kurz zu sehen sind.