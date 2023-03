Nach der Corona-Zwangspause war eigentlich eine E3-Spielemesse live und mit Tausenden Besuchern angedacht. Jetzt kommt alles anders: Der größte globale Gaming-Event des Jahres fällt aus.

Eine Präsenzveranstaltung in Los Angeles im großen Stil mit Tausenden von Gästen und allen wichtigen Branchen-Riesen: So hatten sich viele die E3 nach der Pandemie-Pause vorgestellt. Statt des spektakulären Comebacks gibt es jedoch - nichts: Die Messe, geplant vom 13. bis 16. Juni, wurde komplett abgesagt, wie der offizielle E3-Account per Twitter vermeldete.

Für manche eine Überraschung, für andere ein Ende mit Ansage. Denn bereits im Vorfeld hatten große Publisher und Konsolenhersteller wie Sony, Nintendo oder Ubisoft signalisiert, dass sie nicht teilnehmen werden. Aus Veranstalter-Sicht war die Konsequenz abzusehen: Mit zu wenigen prominenten Ausstellern würden sich Aufwand und Kosten einer derart großen Veranstaltung nicht lohnen. Auch im Vorjahr wurde die E3 abgesagt. 2021 fand sie lediglich als digitales Event statt.

Auch die digitale E3 wurde gecancelled

Allerdings: Abgesagt wurde nicht nur der Live-Event, sondern - und das darf man durchaus überraschend finden - auch die digitale Version der E3 2023. Der Grund dafür: Publisher setzen zunehmen auf eigene digitale Showcases. Was sich aus der Not heraus in der Corona-Zeit entwickelte, ist mittlerweile für die Branchenmarken ein probates Mittel, das eigene Portfolio kostensparend zu präsentieren.

Ein großer Name aus der Branche kommentierte bereits auf Twitter, was er von der Absage des Events hält. Zumindest zwischen den Zeilen: Geoff Keighley, Spiele-Journalist und Moderator von diversen Spiele-Events und Game Awards. Über einem Bild von sich mit 15 Jahren auf der E3, das er zu seinem Statement gepostet hat, schrieb er: "Die E3 bedeteute mir und vielen von euch so viel. Aber vor vier Jahren wurde mir klar, dass die E3 sich nicht in der Weise weiterentwickelte, wie es nötig wäre, um in einer globalen, digitalen Welt mithalten zu können." Seine Antwort sei die kleine Konkurrenz-Messe Summer Game Fest, die vom 8. bis 13. Juni stattfindet. Bereits 2022 konnte das Fest große Fische an Land ziehen - von Sony über Microsoft/Bethesda bis hin zu Epic.

Auch Besucher früherer Messen beklagten auf Social Media, dass die E3 schon seit längerem nicht mehr den Glanz früherer Tage ausstrahle und spannende Reveals oder unvergessliche Partys immer seltener wurden.