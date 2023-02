"Alles geschmeidig bei euch beiden?" - Beim Dreh zum romantischen Musikvideo ihrer Tochter Estefania wird Silvia Wollny nervös. Estefanias Filmpartner ist nämlich deren Freund Ali. In einer neuen Folge "Die Wollnys" (RTLZWEI) treibt sie den schüchternen jungen Mann zunehmend in die Defensive.

Fast sind die Wollnys endgültig in ihrem Lieblingsland, der Türkei, angekommen. Aber nur fast ... Eigentlich steht das riesige Ferienhaus bereit, in dem die komplette Großfamilie mit Kind und Kegel genauso vereint zusammen wohnen kann wie im heimischen Ratheim - nur unter mediterraner Sonne. Allerdings handelt es sich auch nach zwei Monaten ununterbrochenen Bauarbeiten noch um eine Baustelle, inklusive leerem XXl-Pool.

"Ich krieg noch so 'ne Krawatte", beschreibt Matriarchin Silvia in einer neuen Doppelfoge "Die Wollnys" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTLZWEI) ihre Gefühlslage: "Bald geh' ich ab wie ein Zäpfchen." - "Die Kinder wollen auch endlich mal hören wie isset", überträgt Silvia ihre Panik auf die wesentlich schicksalsergebenen Sprösslinge.

Wer Silvia kennt, weiß, dass sie trotz ihrer ständigen Rödelei eigentlich keine Veränderungen mag. Kurz vor Ferienbeginn ("Die wollen wir als Familie so richtig genießen") schickt sie deshalb die Schwiegersöhne Flo und Peter mit ihren bis unter die Decke vollgestopften Pkws (Flo: "Das können wir - packen und Tetris") auf eine 3.400 Kilometer lange Transportfahrt durch die Schweiz, Italien und Griechenland bis nach Ilica in die Nähe von Antalya: "Wir haben im Endeffekt, sag ich mal, mal wieder das Auto voll."

Das "Wollnys"-Publikm lernt endlich Estefanias türkischen Freund kennen

Während Silvia im unausgebauten Quadrat springt, schwebt ihre Tochter Estefania (20) auf Wolke 7, denn der Videodreh zu ihrer Single "Sommerliebe" steht an. Eingängiger Pop vor Bilderbuchlandschaft, den sie mit einem ganz besonderen Co-Darsteller performt: Erstmals erlebt das treue "Die Wollnys"-Publikum "Estes" Freund Ali, den sie vor drei Jahren im Türkei-Urlaub kennenlernte und mit dem sie seit einem Jahr zusammen ist.

Erst umlagert von Silvia, Harald und Peter, dann im Schlepptau der aufgeregten Estefania ("Ich hoffe, alle zehn Fingernägel sind noch intakt"), weiß der schüchterne junge Türke sichtlich nicht so recht, wie ihm geschieht. Aber die Regie liegt sowieso in anderer Hand. Zum einen bei Silvia ("Ich hoffe, dass sie nicht im Bikini aus dem Wasserfall kommen muss") und Harald ("Ach was, ist doch eiskalt, das Wasser"), zum anderen beim überaus engagierten Regisseur Danny. "Jetzt machen wir noch 'nen Take auf so 'ner alten Römerbrücke", erklärt er eifrig: "Da dürft ihr noch ein bisschen in der Sonne brutzeln - 'ne richtig schöne Pärchenszene."

"Authentisch, ehrlich, Sommervibes"

Die ist Mama Silvia allerdings nicht geheuer. "Ich hab's genau gesehen", brüllt sie in Richtung "Sommerliebe"-Finalkuss: "Bei euch beiden ist die Zunge drin!" - "Was soll das!? Immer schön geschmeidig bleiben!", ermahnt auch Harald die erwachsenen Verliebten. Der Einzige, der die Situation einigermaßen würdevoll übersteht, ist Danny. "Authentisch, ehrlich, Sommervibes", fasst er die Atmosphäre seines Werks stolz zusammen.

Hoffentlich gilt das für den gesamten, momentan noch etwas holprig anlaufenden Wollny-Urlaub: "Wenn das keine Sommerliebe ist, dann weiß ich auch nicht."