"Die Höhle der Löwe" wird künftig ohne eines ihrer bekannten Gesichter auskommen müssen: Nico Rosberg will eine Pause vom Investor-Dasein machen. Das kündigte der Ex-Rennfahrer am Donnerstag bei Instagram an: "Ich möchte euch heute offiziell mitteilen, dass ich DHDL erstmals pausieren werde", sagt Rosberg in dem entsprechenden Video. Statt neue Start-ups zu suchen, wolle er sich künftig auf diejenigen konzentrieren, in die er bereits investiert hat: "Wir haben da auch gerade viel Neues in der Pipeline", verrät er.

Auch der neu gegründeten gemeinnützigen Organisation "Rosberg Philanthropies" möchte er seine Aufmerksamkeit widmen: "Hiermit geht ein langjähriger Traum von mir in Erfüllung", erklärt er: "Wir werden Projekte entwickeln und unterstützen für die Umwelt und für die Gesundheit von Kindern." Besonders freut sich der 37-Jährige in diesem Zusammenhang über eine Kooperation mit der Universität Oxford.

"Einmal Löwe, immer Löwe"

Doch natürlich verlässt Rosberg "Die Höhle der Löwen" nicht ohne ein paar warme Abschiedsworte: "Es ist und bleibt ein tolles Format, und die Herausforderung in der Höhle hat auch echt großen Spaß gemacht", sagt er. Als Fan der Sendung werde er dem Format auch in der neuen Staffel vor dem TV erhalten bleiben.

Eine VOX-Sprecherin dankte Rosberg "für fünf tolle Staffeln" und wünschte ihm viel Erfolg für seine Projekte: "Und wer weiß: einmal Löwe, immer Löwe - vielleicht stößt er in einer der folgenden Staffeln ja auch noch mal zum Löwen-Rudel dazu."