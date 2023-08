Ab Ende August startet die mittlerweile 14. Staffel der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Neben Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer wird Tijen Onaran als neue Investorin zu sehen sein.

Neue Staffel, neue Deals - und eine neue Investorin: Mit acht neuen Folgen startet ab Montag, 28. August, 20.15 Uhr, die 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen", kurz "DHDL". Wieder buhlen die Investoren um die lukrativsten und besten Geschäftsideen, mit dabei ist ein neues Gesicht: Tijen Onaran wird als neue Löwin für frischen Wind in der Sendung sorgen.

"Für mich ist das wahnsinnig aufregend, aber es geht auch ein Traum in Erfüllung. Ich habe selbst früher 'DHDL' geschaut", freute sie sich in einem Interview mit dem Sender, "dabei habe ich mich immer gefragt, was ich für Fragen stellen würde, wenn ich auf dem Sessel sitzen würde."

Die 38-jährige Bestsellerautorin hat bereits drei Unternehmen gegründet und berät zudem Vorstände in Kommunikations- und Diversitätsfragen. "Was Selfmade bedeutet, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe nicht geerbt und reich geboren bin ich auch nicht. Als erste in meiner Familie habe ich eigene Unternehmen gegründet, finanziert und aufgebaut", erklärte sie.

Onaran: "Mich macht zu einer 1A Löwin , dass ich mir alles selbst aufgebaut habe"

In ihren Augen mache sie gerade diese Erfahrungen zu einer guten Löwin aus. "Mich macht zu einer 1A Löwin, dass ich mir alles selbst aufgebaut habe. Dass ich eine Aufsteigerin bin und nichts hatte. Und daraus mehr gemacht habe und meine Unternehmen aus eigenem Antrieb aufgebaut habe. Ich zeige, dass der Aufstieg in Deutschland möglich ist - egal welches Geschlecht man hat, welche Herkunft einen prägt und aus welchem Elternhaus man kommt."

In den neuen Folgen kämpft Onaran gegen die bekannten Investoren: Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler und Tillman Schulz sind in der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" wieder mit von der Partie.